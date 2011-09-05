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Politika

Çiçek: "Saldırı caniliğin göstergesi" TBMM (A.A)

05 Eylül 2011 17:23

-Çiçek: "Saldırı caniliğin göstergesi" TBMM (A.A) - 05.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Tunceli'de halı sahada futbol maçı yapan polislere yönelik saldırıda, bir komiser ile öğretmen eşinin şehit edilmesi dolayısıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e bir başsağlığı mesajı gönderdi. TBMM Başkanı Çiçek'in mesajı şöyle: ''Tunceli'de halı sahada futbol maçı yapan polislere teröristlerce düzenlenen saldırıda Komiser Cem Kerman ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit olmasından büyük üzüntü duydum. Masum ve sivil insanları da hedef alan bu saldırı, terörün gözü dönmüşlüğünün ve caniliğinin en açık göstergesidir. Bu hain saldırıda şehit olan Komiser Cem Kerman ve eşi Dilay Turan Kerman'a Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Müdürlüğü personeline ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralanan polislerimize de Allah'tan acil şifa diliyorum.''

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