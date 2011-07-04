-ÇİÇEK: "PARLAMENTO ÇÖZÜMÜN ADRESİ" TBMM (A.A) - 04.07.2011 - Genel Kurul'daki seçimin üçüncü turunda katılan 375 milletvekilinden 322'sinin oyunu alan AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, TBMM Başkanı seçildi. Adaylardan MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay'ın 50 oy aldığı bu turda 3 da geçersiz sayıldı. -YENİ BAŞKANDAN İLK AÇIKLAMA- Seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Çiçek, yeni yasama döneminin başarılarla dolu yeni bir dönem olmasını temenni etti. Bir siyaset adamı ve bir fani için son derece şerefli bir görev olan yüce Meclis'in başkanlığına kendisini seçmelerinden ötürü milletvekillerine şükranlarını sunan Çiçek, ''Bu benim için çok büyük bir mazhariyettir ve o derece de mesuliyetli bir görevdir. Bütün gücümle güveninize ve teveccühünüze layık olmaya çalışacağım. Allah beni size ve yüce milletimize mahcup etmesin'' ifadesini kullandı. Çiçek, şöyle devam etti: ''Faydasız, sonuçsuz tartışmalarla tükettiğimiz zamanın en değerli kayıplarımız olduğunu hiçbirimizin unutmaması gerekir. Çok sayıda sorunumuz var. Bunların başında yeni bir anayasa sorunumuz var. Yaşadığımız her türlü sıkıntının temelinde bu anayasanın olduğunu hepimizin kabul etmesi gerekir. O nedenle 24. Dönem milletvekilleri olarak milletimize insan hakları ve özgürlükler açısından çağdaş değerler içeren yepyeni anayasayı armağan etmek hem hepimizin taahhüdüdür, hem de bu dönem milletvekilleri olarak milletimize borcumuzdur.'' -''BU SORUNLARI ÇÖZMELİYİZ''- Cemil Çiçek, milletvekillerinin, bu sorunu çözmek için Anayasa'nın amir hükümlerini kısa sürede yerine getirerek, Meclis'i tam anlamıyla çalışabilir bir noktaya taşımaları gerektiğini söyledi. AB ve Kıbrıs sorunu ile bölgede cereyan eden yıkıcı sorunların herkesin birlikte çalışmasını zaruri kıldığını anlatan Çiçek, şöyle konuştu: ''Bu sorunları biz çözeceğiz, birlikte çözeceğiz ve çözmeliyiz. Aynen çağdaş ve ileri demokrasilerde uygar toplumlarda olduğu gibi Parlamento'yu sorunun parçası, hatta sorunun kaynağı yapmadan çözümün parçası, çözümün en meşru zemini ve adresi haline getireceğiz. Bu, elimizdedir ve mümkündür. Sorunları soğuk savaş dönemlerinden kalan bir alışkanlıkla yumruk sıkarak değil, birbirimizin elini sıkarak çözebiliriz. Böyle bir siyaset dönemini başlatabiliriz. Milletimizin beklentisi budur. Adres de burasıdır.'' Çiçek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Meclis'te başkanlık yapmış, üye olarak bulunmuş bütün devlet ve siyaset adamlarının ölenlerine rahmet, hayatta kalanlarına sağlık ve esenlik diledi. Çiçek, ''Allah milletimizin ve hepimizin yardımcısı olsun'' diyerek konuşmasını tamamladı. Cemil Çiçek, konuşmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ile iktidar ve muhalefet sıralarının ön bölümünde bulunan milletvekillerinin ellerini sıktı. Konuşmasının ardından Çiçek'i, AK Parti'li milletvekilleri ile CHP ve MHP'li bazı milletvekilleri alkışladı. TBMM Geçici Başkanı Oktay Ekşi, Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması konusunda hükümete yetki veren tezkerenin görüşülmesi için yarın saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı. -CEMİL ÇİÇEK'İN ÖZGEÇMİŞİ- Cemil Çiçek, 15 Kasım 1946'da Yozgat'ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Çiçek, 10 yıl serbest avukatlık yaptı, daha sonra Yozgat Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Anavatan Partisi'nin kurucu üyesi olan Çiçek, 18. Dönem Yozgat; 20, 21, 22. ve 23. Dönem Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Çiçek, 46, 47 ve 53. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 58 ve 59. Hükümetlerde Adalet Bakanlığı yaptı. Çiçek, 60. Hükümet'te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına getirildi, hükümet sözcülüğünü üstlendi. 24. Dönemde AK Parti Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Çiçek, İngilizce ve Fransızca biliyor. Çiçek, evli ve 3 çocuk babası. Cemil Çiçek, TBMM Başkanlığını üstlenen 25. isim oldu.