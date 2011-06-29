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Politika

ÇİÇEK: "MECLİS BAŞKANLIĞINI GÖRÜŞTÜK" TBMM (A.A)

29 Haziran 2011 15:05

-ÇİÇEK: "MECLİS BAŞKANLIĞINI GÖRÜŞTÜK" TBMM (A.A) - 29.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, meclis başkanı seçimi konusunda muhalefet partilerinin düşüncelerini almak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini söyledi. Çiçek, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Cemil Çiçek, görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, şunları kaydetti: ''Bu ziyaretin maksadının ne olduğunu genel başkan yardımcımız randevu talebinde bulunurken ifade etmişti. 24. dönem parlamento çalışmaları dünden itibaren başlamış oldu. Anayasa ve İçtüzük gereği önümüzdeki pazartesi günü meclis başkanlık seçimi yapılacak. Tabiatıyla biz de muhalefet partilerimizin bu konudaki tavsiyelerini, telkinlerini, düşüncelerini almak üzere bu ziyareti gerçekleştirmek istedik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Fırsat verdiler, ilk görüşmeyi yapmış olduk. Bu çerçevede yaptığımız görüşmedir. Ziyaretin maksadı budur. Konuştuğumuz konu da budur. Onun dışında isimler noktasında bir şey yok.'' Gazetecilerin soruları üzerine Çiçek, ''Ziyaretin konusu neyse o çerçevede bir değerlendirmedir'' dedi.

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