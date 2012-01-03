-Çiçek: "Katılım başladı" TBMM (A.A) - 03.01.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa yapımı sürecinde, toplumun daha aktif şekilde hem şahsen hem kurumlar itibariyle daha büyük ölçüde katılımının başladığını bildirdi. Çiçek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri ile birlikte, 2011 yılının son haftasında, çatı kuruluşlar olarak ifade ettikleri 17 büyük meslek kuruluşu ve sendikanın konfederasyonlarını ziyaret ettiklerini anımsattı. Çiçek, Türkiye'nin her tarafından şubeleri bulunan ve yaklaşık 45 milyonluk bir kesimle irtibatı olan bu kuruluşların, gelecek hafta pazar günü itibariyle, ilki Ankara'da düzenlenmek üzere Türkiye'nin muhtelif yerlerinde toplantı yapacağını ifade etti. Cemil Çiçek, kendilerinin de bu toplantılara katılacaklarını ve vatandaşın değerlendirmelerini gözlemleme imkanı bulacaklarını dile getirdi. Komisyonun bugünkü toplantısında, söz konusu ziyaretlerin bir değerlendirmesinin yapıldığını belirten Çiçek, bu toplantıları son derece verimli olarak nitelendirdiklerini bildirdi. Anayasa Uzlaşma Komisyonuna gelen öneri ve görüşleri değerlendiren ve bu desteğin kendileri için sevindirici olduğunu anlatan Çiçek, şunları söyledi: ''Toplumun, daha aktif şekilde hem şahsen hem kurumlar itibariyle daha büyük ölçüde katılımı başlamıştır. Daha önce üniversitelerle ilgili bir kısım beklentilerimiz olmuştu. Çok sayıda üniversitemizden görüş gelmeye başladı. Daha önce hep iki üniversiteden bahsediyordum. Şu ana kadar 37 üniversite, toplam 563 sayfalık görüş bildirdi. Çatı kuruluşları dediğimiz kuruluşlardan 14 tanesi toplam 369 sayfalık görüş bildirdi. 35 dernekten de 820 sayfa, 29 vakıftan 739 sayfalık görüş geldi. Ayrıca 14 siyasi partimiz görüş bildirmiş oldu. 2012'nin ilk günleri bu manada verimli oldu. Bundan sonra da diğer meslek örgütleri, dernek, vakıf, üniversite ve siyasi partilerden görüşlerini bekliyoruz. Bunlar son derece faydalı görüşler. Görüşlerini bildirenlere teşekkür ediyorum.'' Anayasa Uzlaşma Komisyonu alt komisyonlarının görüş bildirenleri yüz yüze dinlemeye başladığını anlatan Çiçek, şu ana kadar 7 siyasi parti, 3 çatı kuruluşu, 20 sivil toplum kuruluşu dinlendiğini söyledi. Çiçek, bu çalışmayı gelecek haftadan itibaren hızlandıracaklarını bildirdi. Görüşleri 23 başlık altında kendi içinde değerlendirme konusu yapacaklarını belirten Çiçek, ''Bazen gelen görüşler, üç konuyla ilgili oluyor, 5 konuyla ilgili oluyor bazıları 20-25 konuyla ilgili oluyor. Onları şimdiden bilgisayar ortamında, ileride maddelerin yazılımı söz konusu olduğunda rahatlıkla kullanmak açısından kendi içinde bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Böylece umut ediyoruz, daha önce kamuoyuna ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde anayasa çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğiz. Temennim odur ki 2012 yılı hepimiz için yeni bir anayasa yılı olsun'' diye konuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, aslında komisyona görüş bildirme süresinin 30 Nisan 2012 olduğunu, bundan sonra da görüşleri beklediklerini belirterek, ''Ancak görüşler ne kadar erken gelirse hem yüz yüze dinleme imkanı bulunması hem de tasnif edip raporlayıp analiz etmek için bu sürenin iyi kullanılması gerekiyordu'' dedi. -Meclis eylem yeri değil- Çiçek, kendilerini ''barış anneleri'' olarak adlandıran grubun Meclis'teki Başbakanlık makamı önünde yaptıkları oturma eylemiyle ilgili soruları da yanıtladı. Vatandaşların düşüncelerini milletvekillerine aktarabileceğini, onların da kürsüden bu talepleri söyleyebileceğini ifade eden Çiçek, ''Meclis eylem yeri değil, söylem yeridir. Herkesin buna dikkat etmesi lazım. Eğer buralar eylem yeri haline getirilmeye çalışılırsa, Meclis başka türlü tartışmaların merkezi haline gelir. Herkesin sorumluluğunun bilinci içinde olmasında fayda var'' dedi. Cemil Çiçek, ''Milletvekilleri bu işlere yardımcı oluyorsa, evvela herkese sorumluluğunu hatırlatmak isterim. Miting, toplantı yapılabilir, demokratik bir kısım eylem şekilleri ortaya konulabilir ama bunun yeri Meclis değildir'' diye konuştu. Milletvekillerinin talepleri ve düşüncelerini kürsüden dile getirebileceklerini belirten Çiçek, ''Herkesin biraz daha sorumlu davranmasında fayda var. Tedbir deyince polisiye tedbirler akla gelir. Kimse o tür tedbirlerin gündeme gelmesini arzu etmiyor, etmeyecekse de sorumlu davranması lazım'' dedi. Eylem yapmanın yolu ve yönteminin yasalarda belli olduğunu kaydeden Çiçek, herkesin bunlara uymak kaydıyla istediği konuyu gündeme getirebileceğini ama yeri ve zamanı bakımından Meclisin bu işlerin mekanı olamayacağını bildirdi.