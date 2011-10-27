-Çiçek: "Kandil'dekinin iki misli PKK'lı Almanya'da" ALMANYA TRENİ (A.A) - 27.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, terör örgütlerinin Almanya'da rahat hareket etmesini eleştirerek, ''Almanya'da Kandil'dekinin iki misli PKK'lı, DHKP-C'li var'' dedi. Türkiye-Almanya işgücü değişim nedeniyle Türkiye'den ilk işçi kafilesinin gidişinin 50. yıl dönümü dolayısıyla TRT tarafından düzenlenen etkinlikle yola çıkan TRT Almanya Treni, Bulgaristan topraklarında seyir halinde. Trende bulunan TBMM Başkanı Çiçek, 1961 yılında Almanya'ya giden ilk gurbetçilerle yemeklerde bir araya geliyor. Gurbetçilerle aynı masada oturan Çiçek'in sohbeti trendekilerce de ilgiyle dinleniyor. Eşini Türkiye'de bırakarak bu seyahate katıldığını belirten Yozgatlı gurbetçi Yaşar Derinyol'un okuduğu şiirleri ilgiyle dinleyen Çiçek, ''Anladım Yenge hanım yanında olmayınca sen açılıyorsun'' diyerek güldü. -''Almanlar nedeniyle bir imparatorluktan olduk''- Almanya Büyükelçiliği görevlisinin ''Türkler ve Almanlar hep beraber hareket etmişlerdir'' demesi üzerine Çiçek, ''O beraberlik nedeniyle biz bir imparatorluktan olduk. Umarım Almanlar bunun farkındadırlar'' dedi. Almanya'nın sıkı devlet geleneği olan bir ülke olduğunu ifade eden Çiçek, terör örgütlerinin de bu ülkede rahat hareket etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Çiçek, ''Almanya'da Kandil'dekinin iki misli PKK'lı, DHKP-C'li var'' değerlendirmesinde bulundu. -''Grup toplantısı değil basın toplantısı''- Seyahatte gazeteci ve milletvekillerinin açtığı sohbetlere de eşlik eden Çiçek, ''Meclis'teki siyasi partilerin grup toplantılarının daha çok basın toplantısı havasında geçtiğini'' belirtti. Çiçek, 10-15 yıl önce grup toplantılarının basına kapalı yapıldığını, milletvekillerinin bölgelerindeki olumlu ya da olumsuz işleri anlatma imkanı bulduğunu anımsatarak, basına açık yapılan grup toplantılarında buna imkan olmadığını kaydetti. -''Diktatörler laf dinlemiyor''- Ülkesinde ayaklanma çıkan devlet liderlerini uyardıklarını, Irak'ın öldürülen devlet başkanı Saddam Hüseyin ve Kaddafi'nin de uyardıkları liderler arasında olduğunu ifade eden Çiçek, ''Libya'daki olaylarda biz, üzerimize düşeni yaptık. 'Gelin, siz de üzerinize düşeni yapın' dedik, ama onlar bildiklerini okudular. Diktatörler laf dinlemiyor, Esad'a da söylüyoruz'' dedi.