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Politika

Çiçek: "Hain saldırıyı lanetliyorum" ANKARA (A.A)

28 Ağustos 2011 18:27

-Çiçek: "Hain saldırıyı lanetliyorum" ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Hakkari'de üç askerin şehit olması, iki askerin yaralanması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e başsağlığı mesajı gönderdi. TBMM Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Çiçek Orgeneral Özel'e gönderdiği başsağlığı mesajında, saldırıda üç askerin şehit olması, iki askerin yaralanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı bayrama hazırlanılan bir günde, terörün kanlı yüzünü bir kez daha gösterdiğini ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:  ''Huzur ve güvenliğimize, birlik ve beraberliğimize yönelik bu hain saldırıyı lanetliyorum.  Mayınlı saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, şehitlerimizin ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralanan askerlerimize de Allah'tan acil şifa temenni ediyorum.'' Çiçek, Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir geçici köy korucusunun şehit olması nedeniyle İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e de başsağlığı mesajı gönderdi.  Saldırıda bir geçici köy korucusunun şehit olması, üç korucunun da yaralanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirten Çiçek, şehit köy korucusuna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diledi. 

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