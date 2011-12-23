-Çiçek: "Düzenleme ihtiyaç" TBMM (A.A) - 23.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekillerinin emekliliğine ilişkin düzenlemenin ''ihtiyaç'' olduğunu belirterek, dünya parlamentolardaki durumlar dikkate alınarak bir değerlendirme yapıldığını söyledi. Çiçek, Fransa Meclisinde kabul edilen ''Ermeni teklifi'' ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin, dün akşam TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin emekliliği konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin sorusunu da yanıtladı. Bir gazetecinin ''düzenlemeyle ilgili rakamsal bilgi'' olup olmadığı sorusuna karşılık Çiçek, şunları kaydetti: ''Şu an rakamlarla uğraşır noktada değiliz. İhtiyaçtan dolayıdır. Kişilere sağlanmış bir imkan değil, bir statüyle ilgili imkandır. Siz de TBMM'nin içindesiniz. Milletvekillerinin nasıl çalıştığını, giderlerinin neler olduğunu biliyorsunuz. Bunlara bakarak değerlendirin. Bu ülkede bir çok kamu görevlisinin maaşını da devlet, millet veriyor. Bunların yaşadığı hayatlara, devletin onlara sağladığı imkanlara bakın. Sadece milletvekilleriyle ilgili olduğu zaman kaleminizden kan damlamasın. Gerçekçi olun, çünkü 'burada 7 liraya yemek çıkıyor' diye ortalığa ayağa kaldırdık. Sanki 'Başbakanlıkta yemek 30 liraya çıkıyor, İçişleri Bakanlığında 40 liraya çıkıyor, falanca devlet kurumuna da 7 liraya burada çıkıyor' diye sanki milletvekillerinin çoluğu çocuğu sabah öğle akşam burada yemek yiyor tarzında. Parlamentoya karşı biraz daha kışkırtıcı bir üslupla bu türlü yazılar yazılıyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Milletvekillerinin hangi şartlar altında burada görev yaptığı, giderleri bellidir. Kamuda çalışan üst düzey görevliler bir yere gidecek olsa araba devletten, şoför devletten, benzin devletten, uçak parası devletten, ayrıca harcırah...Ama milletvekilinin seçim bölgesine gider, yaptığı tüm harcamalar kendi cebindendir. Biraz gerçekçi olmak lazım. Dünya parlamentolardaki bu türlü durumlar da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Konuyu bu çerçevede mütalaa etmek lazım. Değilse, Parlamentoyu suçlamak, Parlamentoya karşı bir tavır geliştirmek adına kullanılmasını da ben şahsen doğru bulmam. Bu bir ihtiyaçtır, intibak durumu söz konusuydu. Yapılan bundan ibarettir. 4 grubun da birlikte karar verdiği bir iştir.''