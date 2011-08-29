-Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı ANKARA (A.A) - 29.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milli mücadeledeki ruh, ülke ve millet sevgisi, dayanışma ve birlik anlayışının kendileri için yol gösterici olduğunu belirtti. TBMM Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Çiçek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 89. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Kurtuluş Savaşı'nın, milletin bağımsızlığı ve vatanı uğrunda birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı büyük bir destan olduğunu belirten Çiçek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadelenin, kazanılan büyük zaferle sonuçlandığını ifade etti. Bu mücadelenin, milletin bağımsızlığa inancının, ülkesine bağlılığının, özgür ve güçlü yaşama konusundaki kararlılığının ifadesi olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti: ''Kurtuluş Savaşımızın zor koşullarında, milletimizin kahramanlığı, askerimizin cesareti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik yetenekleriyle milletimiz zafere ulaşmıştır. Bağımsızlık mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyetimiz, gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın ışık saçan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Demokrasimizi ve özgürlükleri daha da geliştirmek, kalkınma hamlelerini gerçekleştirerek ülkemizi muasır medeniyet düzeyinin üzerine çıkarmak temel hedefimizdir. Milli mücadelemizdeki ruh, ülke ve millet sevgisi, dayanışma ve birlik anlayışı bizim için yol göstericidir. Dünyanın güçlü ve ektin ordularından birine sahip olan Türkiye, milli bütünlüğümüze ve güvenliğimize yönelik tehlikeleri bertaraf edecektir. Kahramanlığı ve cesaretiyle tarihte özel bir yer edinen askerimiz bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.''