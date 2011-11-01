-Çiçek: 2012 sonunda anayasayı tamamlamak istiyoruz TBMM (A.A) - 01.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclisin milletin büyük umudu olan yeni anayasayı bu dönem yapabilecek güçte olduğunu belirterek, ''Oluşan takvim ve çalışma planı çerçevesinde, 2012 yılı sonunda anayasa konusunu tamamlamak istiyoruz'' dedi. Çiçek, Meclisin 2012 Yılı Bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu. Depremde gösterilen büyük dayanışmanın, milletin geçmişten bugüne getirdiği kardeşlik duygusunun erdemli yanı olarak kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çiçek, ''Huzur ve güvenliği sabote etmeye çalışan terör ise bu süreçte boş durmamış, kin ve nefret tohumlarını ekme ve terör ortamı yaratma çabalarına devam etmiştir'' diye konuştu. Cemil Çiçek, Parlamentonun iktidarıyla muhalefetiyle acılı ve yaralı aziz milletin yanında ve arkasında olduğunu söyleyerek, ''Önümüzdeki sorunlar çetin, yolumuz uzun ve engellerle doludur. Ancak bütün bunlara karşılık TBMM açıktır, görev başındadır ve demokrasimiz işlemektedir'' dedi. -Yeni anayasa yapımı- TBMM Başkanı Çiçek, yeni bir anayasa konusunun da Meclisin bu dönem yürütmeye çalıştığı en önemli çalışmalardan olduğunu belirtti. Çiçek, şöyle devam etti: ''Meclisimiz, milletimizin büyük umudu olan yeni anayasayı bu dönem yapabilecek güçtedir. Yeni anayasa çalışmaları kapsamında web sayfası oluşturulmuştur ve bu sayfa üzerinden vatandaşların da görüşleri alınmaktadır. 3 hafta içerisinde bin civarında vatandaşımızından veya sivil toplum kuruluşundan görüş gelmesi anayasa yapım sürecine vatandaşlarımızın ilgisini göstermektedir. Komisyonun kurulması aşamasında gösterilen anlayış da Meclisimizde güçlü bir uzlaşı zemininin oluşmaya başladığını göstermiş ve anayasa konusundaki umudumuzu artırmıştır. Siyasi partilerin genel başkanlarına ve yöneticilerine katkıları ve kararları sebebiyle teşekkür ediyorum. Kurulan Komisyon da yol haritasını, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek çalışmalarına başlamıştır. Oluşan takvim ve çalışma planı çerçevesinde, 2012 yılı sonunda anayasa konusunu tamamlamak istiyoruz. Demokratik katılımla yapacağımız yeni anayasa ile ülkemiz Anayasadan kaynaklı birçok tartışma ve problemden de kurtulma imkanı bulacaktır. TBMM ortak aklı, demokratik diyalog ve konuşma kanallarını kullanarak, ülkemizin demokratik birikimini harekete geçirerek sorunlarımızı çözecektir.'' -Diktatörlerin devrilmesi- TBMM Başkanı Çiçek, dünyada olağanüstü günlere tanıklık edildiğini, Tunus, Mısır ve Libya'da ve başka ülkelerde devrilmez denilen diktatörlerin birer birer devrildiğini söyledi. ''Toplumları artık demokratik olmayan metotlarla yönetmek mümkün değildir. İletişimin gücü, diktatörlerin üzerindeki koruyucu zırhı delip geçmiştir'' diyen Çiçek, Türkiye olarak, bu ülkelerdeki halkların demokratik mücadelelerine ve bu ülkelerin demokratikleşme çabalarına başından beri destek verdiklerini anlattı. Cemil Çiçek, ''Komşumuz Suriye'de de halkın demokrasi isteklerine kurşun sıkan bir yönetim söz konusudur. Türkiye olarak bu ülkeye de halkın taleplerine kulak tıkamaması yolunda çağrımızı hep tekrar ettik. Bundan sonra da buna devam edeceğiz'' dedi. ''Kimseyi ırkından, dilinden, inancından, renginden, mezhebinden ötürü ayrımcılığa tabi tutmayan bir devlet olarak, özellikle İslam ülkeleri arasında model bir ülke durumundayız'' diyen Çiçek, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında ülkeyi mevcut halinden daha ileri bir noktaya sıçratmanın Anayasa ile doğrudan ilgili olduğunu ifade etti. Ülke uzmanlığı projesi ile dostluk gruplarını aktif hale getirmeye çalıştıklarını dile getiren Çiçek, Türkiye'de okuyan yabancı öğrenciler ile yurtdışında okuyan Türk vatandaşı veya Türk kökenli öğrencilere TBMM'de staj yaptırılacağını söyledi. Çiçek, bu çerçevede Almanya'da okuyan 15 Türk gencine Mart ayı içerisinde TBMM'de staj yaptırılmasının planlandığını belirtti. Çiçek, TBMM ve yasama sürecini anlatan İngilizce bir kitabın hazırlıklarının tamamlandığını, TBMM İçtüzüğünün başta İngilizce olmak üzere diğer dillere çevrileceğini bildirdi. -TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanun Teklifi- TBMM Başkanı Çiçek, Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde olan, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanun Teklifi ile mevcut hantal yapıya son verilip milletvekillerine daha nitelikli hizmet verebileceğini söyledi. ''Teklif ile teşkilat küçültülmekte, siyasi parti grupları güçlendirilmektedir. Memuriyete ilk atamaya sınav şartı getirilmektedir'' diyen Çiçek, hizmetlerin bir kısmının ise satın alma yoluyla karşılanacağını bildirdi. Cemil Çiçek, TBMM'nin kurumsal yapısı ile yasama ve denetim süreçlerine ilişkin devam eden referans kitap çalışmalarının bir kısmını bu yasama döneminde yayınlamayı amaçladıklarını belirtti. Bütün sekreter ve danışmanlara sertifikalı ve sonunda sınav olan önemli bir eğitim verileceğini, sekreterlerinin tamamına bilgisayar dağıtıldığını belirten Çiçek, yasamaya ilişkin bilgilerin anında SMS veya e-posta aracılığıyla milletvekillerinin cep telefonlarına gönderilmesinin planlandığını bildirdi.