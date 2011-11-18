Çiçek: 1915 olaylarıyla yüzleşmeye hazırız

T24 - Sultan Abdülmecid sempozyumunda konuşan Meclis Başkanı Çiçek ‘Tarihimizle yüzleşmeye ve yanlışlarımız varsa onlardan yola çıkarak gelecek inşasına mecburuz’ dedi.



‘Vefatının 150. yıldönümünde Sultan Abdülmecid ve Dönemi’ sempozyumu Dolmabahçe Sarayı’nda başladı. İki gün sürecek sempozyuma TBMM Başkanı Cemil Çiçek de katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını TBMM Başkanı Cemil Çiçek yaptı. Çiçek, ilk defa bir padişahın anılması tartışmalarına da yaptığı açılış konuşmasında cevap verdi.



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhuriyet ve demokrasinin en önemli kazanmalardan biri olduğunu söyledi. Çiçek, "İmparatorluğun küllerinden Büyük Atatürk ve silah arkadaşları onların öncülüğünde dünyaya örnek bir bağımsızlık mücadelesi vererek bugünkü modern Cumhuriyete kavuştuk. Cumhuriyet ve demokrasi bizim millet olarak en önemli kazanımlarımızdandır. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’da yaşananları gördükten sonra Cumhuriyet ve demokrasinin milletimiz için ne kadar önemli üzerinde hassasiyetle durmamız gereken kavramlar olduğunu daha iyi anlıyoruz" dedi.

‘Arşivlerimizi açarız'



Çiçek, Ermeni soykırımı iddialarına da değinerek, "Bu bin yıllık süre içinde iftihar ettiğimiz dönemler olduğu gibi ithamlarla karşılaştığımız zamanlar da oldu. Hala bu ithamlarla dünya çapında karşı karşıyayız. Özellikle 1915 olaylarıyla ilgili biz tarihimizle yüzleşmeye hazırız. Kim ne söylüyorsa arşivlerimizi açarız ve tartışmalı dönemleri tarihçilerin ortaya koyduğu çalışmalarla değerlendirmeye hazırız. Biz tarihimizle yüzleşmeye eksiklerimiz yanlışlarımız varsa onlardan yola çıkarak gelecek inşasına mecburuz. Bu toplantıların bundan sonra yapılmasını isteriz. Ben şahsen fayda görüyorum. Eksik yanlış bilgiyle hüküm tesis etmek yerine bilim adamlarımızın ortaya koyduğu gerçekler üzerinde konuları tartışmak ve gelecek inşa etmenin doğru olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

‘Kimse istismar çabasına girmesin'



Çiçek, Abdülmecit için TBMM Başkanlığı’nın bir anma töreni düzenlenmesine tepki göstererek, aynı özenin Atatürk’e gösterilmediğini söyleyen CHP milletvekili Muharrem İnce’ye de gönderme yaptı. Çiçek, " Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyet kurulalı 88. yıl oldu. Cumhuriyet Osmanlı’nın alternatifi değil antitezi de değil. Tarihi süreç içinde yıkılmış yok olmuş bir coğrafyada yepyeni bir devlet kurma iradesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ben böyle düşünüyorum. Yanlışım varsa zaten tartışılacaktır. Osmanlı ile Cumhuriyeti karşı karşıya getirecek bir yere varmamız söz konusu olamaz. Kimse yanlış noktalardan giriş yaparak bir istismar yapma çabasına girmesin. Toplumumuzda yeteri kadar tartışılan konular var. Hiç olmazsa herkesin kabulü haline gelmiş konuları yeniden açmayalım" dedi.

Çiçek'ten 17 Kasım tepkisi



TBMM Başkanı Çiçek, "Evvela eksik bilgiyle konuları nasıl tartıştığımızın göstergesi 17 Kasım’da cereyan etmiş bir olayla irtibat kurularak makaleler yazılarak konuşmalar yapılmaya başlandı. Zengin bir tarihe sahibiz. Aynı gün aynı saatte çok sevindiğimiz olaylar da cereyan etmiştir. Üzüntülerimizden yola çıkarak sevinmemeli miyiz? Bizi üzen olaylar üzerinde hiç mi durmamalıyız? O zaman tarih ne işe yarar? Hâlbuki siyasetin devlet politikalarının yol haritasını tarih belirler. Böylesine bin yıla kadar bizim için yaşanmış tecrübelerden istifade etmeyeceksek kim istifade edecek? Bu toplantıları bu çerçevede değerlendirmek kimsenin Cumhuriyet’e demokrasiye sadakatini sınama noktasında olmamalıdır" diye konuştu.

‘Abdülmecit pek çok alanda öncü'



Tanzimat Fermanı’nın Türk siyaset tarihinde bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Çiçek, "Bu fermanın üzerinden 172 yıl geçmiş olmasına rağmen tartışmalar hala devam etmektedir. Tanzimat Fermanı’nın etkilerinin hala devam ettiğini söylemek yanlış olmaz. Bugün sahip olduğumuz pek çok imkânın o dönemin icatlarında görmek mümkün olacaktır. Abdülmecit ve dönemin devlet adamları pek çok alanda öncülüğü ele almışlardır. Hukuk sistemi çok farklı bir döneme girmiş; idari yapı değiştirilmiş günümüz bakanlıklarının nüvesi olan nazıriye sistemi gelmiştir. Askerlik sistemi bu dönemde uygulanmaya konmuştur. Yeni edebi türler bu dönemde ortaya çıkmıştır. Basın ve matbaanın yaygınlaşması ve Türkçenin bugünkü hali o dönemde evrilmeye başlamıştır " dedi. Çiçek sözlerinin sonunda " Amacımız ne geçmişi kutsamak ne de haksız ve mantıksız bir karalamayla lüzumsuz bir tartışma başlatmaktır. Tek hedefimiz tarihi geçmişimizle insaflı adil bir diyalog kurmaktır" diye konuştu.



