Çiçeği burnunda vekiller göreve hazır



Strassbourg'da nehir kenarında silindiri andıran, uzun, cam ve demirden yapılmış elips şeklinde bir bina. Burası Avrupa Parlamentosu'nun merkezi. Parlamentonun çiçeği burnunda vekillerinden Hans-Olaf Henkel, yeni ofisine ilk gidişinde yolunu kaybettiğini ve navigasyon yardımıyla binaya ulaşabildiğini anlattı. 74 yaşındaki Henkel parlamentoya ulaştığında, 25 yaşında Mısır'daki Piramitler‘i gördüğü zamanla aynı duyguları hissettiğini belirtti. Henkel, yine de binanın mimarisini Brüksel'deki mimari canavarından daha fazla sevdiğini ifade etti.

'Avrupa Birliği küçülmeli'

Hans-Olaf Henkel, Almanya için Alternatif Partisi'nin Avrupa Parlamentosu'nda kazandığı yedi sandalyeden birinin sahibi. Ortak para birimi Euro'yu ve Avrupa Birliği kurumlarının fazla büyük olmasını eleştirenler arasında yer alıyor. Henkel, Avrupa Birliği'nin gelecek yedi yıl içinde yüzde 50 küçülmesi gerektiği ve Komisyon'da farklı alanlardan sorumlu 28 komiserden de 12'sinin yeterli olacağı görüşünde.

Almanya için Alternatif Partisi, Avrupa Parlamentosu'nda İngiltere Başbakanı David Cameron'ın muhafazakâr partisinin de yer aldığı AB karşıtları grubunda yer alıyor. Deneyimleri sayesinde siyasetin inceliklerini iyi bilen Henkel, yine de tüm hayatını salt siyasetle şekillendirmek ve parlamentodaki tüm oturumlarda yer almak niyetinde değil. Parlamentoda sık sık konuşma yapmak da planları arasında yer almıyor.

Kendilerine sadece 'Parti' adını veren siyasi oluşumun parlamentodaki tek sandalyesine oturan Martin Sonneborn ise konuşma yapmak isteyenlerden. 49 yaşındaki hicivci ve gazeteci Sonneborn, konuşmalarını bir dakikaya indirmek zorunda olduğunu biliyor ancak Twitter çağında bunun çok da zor olmadığını düşünüyor. Üstelik o, yeni bürosunu kolaylıkla bulabilmiş. Sonneborn'un usta bir hicivci olduğundan kimi zaman neyi ciddi neyi şaka olarak söylediğini kestirebilmek zor.

'Eğlence parlamentosu'

Martin Sonnenberg, Almanya Federal Anayasa Mahkemsi'ne göre AP2nin bir eğlence parlamentosu olarak görüldüğünü aksi takdirde, yüzde 3'lük seçim barajının düşürlmeyeceğine dikkat çekti.

Sonneborn'un 'Parti'si gibi Hayvan Hakları Partisi, Ekoloji ve Demokrasi Partisi, Aile Partisi ve hatta Nasyonal Demokrat Parti (NPD), Federal Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa Parlamentosu için yüzde 3'lük seçim barajının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesine borçlu. Sonneborn de bu şansı değerlendirdi ve şimdi parlamentonun arka sıralarında grubu olmayanlar arasında yer alıyor.

ABD ile anlaşmayı engellemek istiyor

Alman Korsanlar Partisi'nin parlamentoya girebilen tek ismi Julia Reda'nın ise net hedefleri bulunuyor. Rade, bir Avrupa telif hakları kanunu çıkarılmasını ve Avrupa Birliği ile ABD arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını engellemek istediğini ifade etti.

Julia Reda, bina içinde yolunu bulmakta da zorlanmıyor. Parlamento binasının etkileyici olduğunu görüşündeki Reda, geçmişteki ziyaretlerinden binada yol bulma konusunda deneyimli. Onun alışması gereken tek şey evine yerleşene kadar sıkça seyahat etmesi gerektiği.