Çiçeği burnunda anneler için iyi uyku tüyoları

Onu uyutmak için çabalarken siz de kendiniz için daha rahat uyuma yöntemleri geliştirebilirsiniz. Eğer bu konuda zorlanıyorsanız, ortamı daha rahat uyuyabileceğiniz bir hale getirin. Yatağınızı ve yastığınızı uyku için rahat bir hale getirin, televizyonu kapatın, odanın serin ve karanlık olmasını sağlayın. Yatma saatinize doğru nikotin, kafein ve alkol almayın. Eğer yattıktan sonra, 30 dakika içinde uyuyamazsanız, kalkıp kendinize bir meşgale bulun ve daha sonra tekrar uyumayı deneyin.Bebeğinizle gereğinden fazla ilgilenmeyin: Yatağınızda yatarken bebeğinizin her nefes alışını takip etmeniz sizi yoracaktır. Bebeğinizin ağlamasının olağan dışı olup olmadığıyla ilgilenin.Gece sorumluklarınızı paylaşın: Eşinizle birlikte görev paylaşımı yapmanız, hem dinlenebilmenizi hem de bebeğinizle ilgilenebilmenizi sağlar. Örneğin, eğer bebeğinizi emziriyorsanız, eşiniz bebeğinizi yanınıza getirebilir ve bezini değiştirebilir. Bebeğinizi biberonla besliyorsanız, mamasın ona dönüşümlü olarak verebilirsiniz.Aceleci olmayın: Bazen bebeğinizin ağlaması ya da gürültü yapması, sakinleşmeye başladığının belirtileri olarak değerlendirilir. Eğer bebeğiniz aç ya da rahatsız değilse sakinleşmesi için bir süre beklemeyi deneyin.Dostlarınızın yardım tekliflerini kabul edin: Çevrenizdeki sevdiğiniz ve güvendiğiniz kişilerin bakıcılık yapma tekliflerini geri çevirmeyin. Dinlenebilmek için sadece odanıza gidip uyumanız gerekmez. Kendinize ayıracağınız bir saat bile enerjinizi tekrar kazanabilmenizi sağlayacaktır.