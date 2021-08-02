Cicaldau dışında Galatasaray'ın yeni transferleri UEFA listesine eklendi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da üç yeni transfer UEFA listesine dahil edilirken, altı isim ise listede yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Patrick van Aanholt, UEFA listesine eklendi.



Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve yeni transfer Alexandru Cicaldau ise listeye dahil edilmedi.

Galatasaray, St. Johnstone karşısında ilk maçını 5 Ağustos günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da oynanacak.