CIA’in işkence yöntemleri açıklanıyor

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, 11 Eylül saldırısı sonrası CIA'in tutuklulara uyguladığı işkence

yöntemlerine ilişkin raporun önemli bölümlerinin yayınlanması konusunda bir oylama yaptı. Oylamada “evet”

sonucu çıktı.

Ancak rapora ilişkin ayrıntıların açıklanmasının haftalar alması bekleniyor.

Komite Başkanı Dianne Feinstein, “Rapor, bir ulus olarak değerlerimize büyük oranda tezatlık oluşturan

şiddeti ortaya koyuyor” dedi.

Feinstein ayrıca, “Rapor, bir daha asla izin verilmemesi

gereken tarihimizdeki kara bir lekeyi kayda

geçiriyor. Bu Amerikalıların yapacağı bir şey değil“ ifadelerini kullandı.

Uzun süren araştırmalar

Sadece 400 sayfalık bir özet ve tavsiyelerin kamuoyuna

sunulacağı 6 bin 300 sayfalık rapor, Senato

çalışanlarının beş yıllık araştırmalarını kapsıyor.

Araştırma, istihbarat servisleri ve denetim görevini gören istihbarat komisyonu temsilcileri arasında yoğun

tartışmalara neden oldu.

Senato paneli 11'e 3 oyla raporun yayınlanmasına

karar verdi. 3 “hayır” oyunun Cumhuriyetçi

senatörlerden geldiği kaydedildi.

Raporun taraflı olduğunu savunan Cumhuriyetçi senatörler, yayınlanmasının denizaşırı ülkelerdeki

Amerikalıları tehlikeye atacağından ve ABD'nin diğer ülkelerle ilişkilerini riske sokacağından endişe ediyor.

Raporun, tutukluların su altında tutularak işkence

edildiği “waterboarding” gibi tekniklerin kullanılmasını sert

bir şekilde kınadığı kaydedildi.

