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Dünya
Deutsche Welle

CIA’in işkence yöntemleri açıklanıyor

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, Bush yönetimi sırasında CIA’in uyguladığı işkence yöntemlerine ilişkin raporun yayınlanmasına karar verildi. Araştırma sonuçları ‘şoke edici’ olarak nitelendi.

04 Nisan 2014 13:00

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, 11 Eylül saldırısı sonrası CIA'in tutuklulara uyguladığı işkence
yöntemlerine ilişkin raporun önemli bölümlerinin yayınlanması konusunda bir oylama yaptı. Oylamada “evet”
sonucu çıktı.
Ancak rapora ilişkin ayrıntıların açıklanmasının haftalar alması bekleniyor.
Komite Başkanı Dianne Feinstein, “Rapor, bir ulus olarak değerlerimize büyük oranda tezatlık oluşturan
şiddeti ortaya koyuyor” dedi.
Feinstein ayrıca, “Rapor, bir daha asla izin verilmemesi
gereken tarihimizdeki kara bir lekeyi kayda
geçiriyor. Bu Amerikalıların yapacağı bir şey değil“ ifadelerini kullandı.
Uzun süren araştırmalar
Sadece 400 sayfalık bir özet ve tavsiyelerin kamuoyuna
sunulacağı 6 bin 300 sayfalık rapor, Senato
çalışanlarının beş yıllık araştırmalarını kapsıyor.
Araştırma, istihbarat servisleri ve denetim görevini gören istihbarat komisyonu temsilcileri arasında yoğun
tartışmalara neden oldu.
Senato paneli 11'e 3 oyla raporun yayınlanmasına
karar verdi. 3 “hayır” oyunun Cumhuriyetçi
senatörlerden geldiği kaydedildi.
Raporun taraflı olduğunu savunan Cumhuriyetçi senatörler, yayınlanmasının denizaşırı ülkelerdeki
Amerikalıları tehlikeye atacağından ve ABD'nin diğer ülkelerle ilişkilerini riske sokacağından endişe ediyor.
Raporun, tutukluların su altında tutularak işkence
edildiği “waterboarding” gibi tekniklerin kullanılmasını sert
bir şekilde kınadığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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