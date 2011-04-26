CIA'in 'gizli ziyareti'nde neler konuşuldu?

T24 - ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Başkanı Panetta ile Ankara'daki görüşmelerde, "Suriye'nin kritik eşikte olduğu" değerlendirmesi yapıldı.



Arap isyanlarının Suriye'yi de sardığı bir dönemde Ankara'da çok kritik görüşmelerin yapıldığına ilişkin önemli ayrıntılara ulaşıldı.Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Buna göre ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Leon Panetta Mart ayı sonunda Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Panetta'nın 5 gün süren Ankara ziyareti kamuoyundan sır gibi saklandı. "Gizli Gizli" koduyla yapılan görüşmelerde CIA Başkanı ve heyeti kayıtlara "Çok Önemli Konuk" olarak geçti. Ziyaret sırasında tam anlamıyla "karartma" uygulandı. O kadar ki CIA yetkililerini taşıyan uçak Ankara'ya akşam saatlerinde iniş yaptı ve yine bir akşam saatinde Türkiye'den ayrıldı. Panetta, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yanı sıra Hükümet ve Genelkurmay yetkilileri ile de bir araya geldi. ABD'nin Ankara elçiliği Panetta'nın ziyaretiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. MİT Müsteşarı Fidan, Eylül 2010 tarihinde Washington'a kritik bir ziyaret gerçekleştirmiş ve CIA Başkanı Panetta ile biraraya gelmişti. CIA Başkanı Panetta'nın Ankara temaslarında Arap isyanları konusu ilk sırada yer aldı. Libya'ya "kriz", Suriye'ye "kritik eşik" tanımlaması yapıldı. Görüşmelerde Panetta'ya bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin hassasiyetler aktarıldı. Türkiye-İsrail ilişkileri, Türkiye- ABD-Irak ortak istihbarat paylaşımı, Afganistan'da ortak işbirliği ve terör örgütü PKK'nın faaliyetleri ele alınan konular arasında yer aldı.



Toplantılarda Libya'nın durumu "kriz" olarak tanımlandı. Libya lideri Kaddafi güçlerinin silah ve mühimmat almaması için ortaya konan ek önlemler ele alındı. Görüşmede denizdeki ablukanın başarılı olduğu ancak Libya'nın kara sınırlarının kontrol altında olmadığı tespiti yapıldı. Değerlendirmelerde Suriye'nin "kritik eşik"te olduğu tespiti yapıldı. Suriye halk hareketinin Sünni bir kimliğe sahip olduğunun vurgulandığı toplantıda Beşar Esad yöntemi ile Sünni muhalifler arasında bir dengenin kurulması gerektiği üzerinde duruldu. Suriye'nin derin devletinin önemli unsurları olan "Nusayri" etkinliğinin Beşar Esad'ın kararlarında yönlendirici olduğu belirtildi. Toplantıda Esad'ın acil adım atmaması halinde ülkenin ciddi bir iç kargaşaya sürükleneceği tespiti yapıldı. Türkiye tarafından Suriye'ye ilişkin "Gizli Kod" olarak tanımlanan ayrıntılar da ele alındı. "Gizli Kod"un Suriye'deki rejim değişikliğini ve Esad ailesinin can güvenliğinin sağlanmasını içerdiği belirtiliyor





Fidan eylül ayında ABD'ye gitmişti



MİT Müsteşarı Hakan Fidan Eylül 2010 tarihinde Washington'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. CIA Başkanı Leon Panetta ile görüşen Fidan ayrıca ABD'deki istihbarat birimlerinin çatı kurumu olan Ulusal Güvenlik Teşkilatı yetkilileri de bir araya geldi. Hakan Fidan, Arap isyanları ile başlayan süreçten sonra ilgili ülkelerin istihbarat örgütleri ile yakın temas içinde bulunuyor. Fidan son olarak Mart ayı içinde Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından Suriye'ye gönderildi ve Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Her isyana ayrı senaryo

TÜRKİYE, bir süre önce Arap isyanlarına ilişkin ayrı ayrı hazırladığı senaryoları "askeri" ve "insani yardım" başlıkları altında ortaya koydu. Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalara Genelkurmay ve MİT aktif katkı sağladı. "Gizli kod"la belirlenen senaryo kriterleri şöyle belirlendi:

Ülkelerdeki liderlerin durumu, gücü.

İsyanın dağılımı, katılım oranı

İsyan çıkan ülkedeki Türklerin varlığı

"Askeri operasyon" ve "insani yardım" gerekliliği durumu..