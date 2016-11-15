CIA'e savaş suçu iddiası

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, pazartesi günü Lahey’de, uluslararası soruşturma ekiplerinin Afganistan’da yaşananlara yönelik yaptığı inceleme raporunu kamuoyuna açıkladı.

Başsavcısı Fatou Bensouda inceleme raporunun ABD askerleri ve istihbarat teşkilatı CIA ajanlarının savaş suçu işlemiş olabileceğine işaret ettiğini kaydetti. Rapor, uluslararası soruşturma yetkililerinin 2003 yılı Mayıs ayından itibaren Afganistan’da yaşananlara yönelik kapsamlı araştırmasına dayanıyor.

Başsavcı Bensouda, incelemelerin ABD askerlerinin, CIA ajanlarının, Afgan hükümetine bağlı birliklerin, Taliban militanları ve müttefiklerinin Afganistan’da savaş suçu işlediğine inanmak için „makul dayanaklar“ sunduğunu kaydetti. İncelemelerde, gizli CIA hapishanelerindeki işkence ve kötü muamele suçlamaları ilk kez detaylı bir biçimde tarif edildi.

Bensouda soruşturma kararını yakında verecek

Başsavcı Bensouda, inceleme sonuçlarının ABD güvenlik güçlerinin Afganistan topraklarında en az 61 tutukluya işkence, kötü muamele ya da insanlık onurunu zedeleyici muamele yapmış olabileceğine işaret ettiğini söyledi. Bensouda, bunun dışında CIA ajanlarının Polonya, Romanya ve Litvanya’da da 27 mahkûma kötü muamelede bulunduğunun muhtemel olduğunu bildirdi.

İncelemede münferit durumların söz konusu olmadığını belirten Bensouda, konuya yönelik soruşturma başlatıp başlatmayacağına yakında karar vereceğini kaydetti.

11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, radikal İslamcı Taliban hükümetini yıkmak için Afganistan’a girmişti. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından başlatılan küresel terörle mücadele harekâtı kapsamında CIA Afganistan ve bazı Avrupa ülkelerinde terör şüphelilerini sorguya çekmek amacıyla gizli hapishaneler kurulmuştu.

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