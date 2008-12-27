CIA'dan 'istihbarat karşılığı Viagra' uygulaması

Taliban’a karşı savaşta ev ev dolaşıp destek arayan Amerikalı CIA ajanları, aşiret reislerine

ereksiyon ilacı hediye ettikten sonraki ilk ziyaretlerinde krallar gibi karşılanıyor. Ajanlara

Taliban’ın faaliyetleri hakkında bilgi veren reisler, karşılık olarak birkaç ereksiyon ilacı daha

istiyor.



Irak'ta Sünni direnişçileri parayla satın alan CIA, Afganistan’daki aşiret reislerinin desteğini ise

bulduğu ilginç ve etkili bir yöntemle, Viagra dağıtarak kazanıyor. Taliban’a karşı savaşta ev ev

dolaşıp destek arayan Amerikalı CIA ajanları, ereksiyon ilacı verdikten sonraki ilk ziyaretlerinde

krallar gibi karşılanıp, ağırlanıyorlar.



Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, bilgi toplamak için ev ev dolaşan

istihbaratçılar, 4 genç eşi olan yaşlı bir aşiret reisi ile karşılaştıklarında bu yöntemi

keşfettiler.



'Pilot uygulama' 60 yaşındaki adamla



Gazeteye göre, olay şöyle gelişti: Ajanlar, 60 yaşlarında olduğunu sandıkları adamın, 4

genç eşi olduğunu öğrendiler. Her zaman ellerindeki çantalarda, tıbbi malzemeden oyuncağa, giysiden kırtasiyeye kadar çeşitli hediyeler bulunduran ajanlardan birinin aklına parlak bir fikir geldi.



Ajan, çantasından mavi renkli hapları çıkarıp, yaşlı aşiret reisine uzattı ve şunu söyledi:

"Bunlardan birini alın. Bayılacaksınız. Sam Amca’dan saygılarla..."



Bu konuşmadan sonra veda edip ayrılan ajanlar, dört gün sonra yine aynı evin kapısını çaldılar.

Yüzünde mutlu bir gülümsemeyle kapıyı açan yaşlı adam, ajanları hemen içeri buyur etti. Yaşlı reis, krallar gibi ağırladığı ajanlara Taliban’ın faaliyetleri ve ikmal yolları hakkında bilgi verdikten

sonra, ereksiyon haplarından birkaç tane daha rica etti.

