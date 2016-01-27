CIA, yıllardır gizlediği UFO belgelerini açıkladı

ABD Merkezi İstihbarat Dairesi (CIA), Unidentified Flying Object (UFO) ve uzaylılarla ilgili gizliliği kaldırılmış birçok belgeyi paylaşıma açtı. 1940 ve 1950 yıllarına ait olan belgeler, “X-Files” dizisine gönderme yaparak açıklandı.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) İbrahim Varlık’ın haberine göre, paylaşıma açılan binlerce belgeden 10 tanesini özellikle ayıran CIA, bu belgelerden 5’i için “Ajan Fox Mulder’in, uzaylıların gerçekten var olduğuna diğerlerini ikna etmede kullanmasının hoşuna gideceğini düşünüyoruz” dedi. Diğer 5 belgenin ise “Şüpheli ajan Dana Scully tarafından UFO görüntülerinin bilimsel bir açıklaması olduğunu kanıtlamak için kullanılabileceği” belirtildi.

Ardından ilk olarak Ajan Mulder’in dosyalarını sıralayan CIA, sırasıyla “Doğu Almanya'da, 1952 yılında, 15 metre çapında bir UFO görüldüğüne dair belge”, “11 Ağustos’ta CIA’de ‘uçan daireler’ üzerine yapılan bir toplantı tutanağı”, “1952’de Kuzey Afrika ve İspanya’da ‘uçan dairelerin’ rapor edilmesine dair bir belge”, “1 Ağustos 1952’de hazırlanmış ‘uçan daireler’ raporu” ve yine 1952 yılına ait “Kongo Uranyum madenlerinde ‘uçan daireler’ görüldüğüne dair rapor” paylaştı.

Ajan Scully için de şu belgeler paylaşıldı: “14-17 Ocak 1953 tarihli Tanımlanamayan Uçan Cisimler Üzerine Bilimsel Danışma Paneli”, “15 Msrt 1949 tarihli Uçan Daireler üzerine Resmi Duyuru”, “2 Ekim 1952 tarihli CIA Başkanı’na sunulan Uçan Daire Raporu”, “21 Ocak 1953 tarihli UFO’lar üzerine gerçekleştirilen OSI Danışma Grubu Toplantısı” ve “3 Aralık 1952 tarihli Uçan Daire Kayıtları Raporu.”

CIA ayrıca dosyalarda yer alan iki adet fotoğrafı da öncelikle paylaştı. Bu fotoğraflardan birinde uçan dairelerin gözüktüğü iki fotoğraf ve CIA ekiplerinin yaptığı bir incelemenin fotoğrafı gözüküyor.