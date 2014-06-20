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Dünya

CIA Usame Bin Ladin'in oyuncağını yaptırmış

CIA, Bin Ladin’e karşı verdiği mücadele esnasında ideolojik destek sağlayabilmek için eski El Kaide liderinin şeytan olarak tasvir edildiği oyuncaklarını yaptırmış

20 Haziran 2014 16:21

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), 2006’da eski El Kaide lideri Usame Bin Ladin’e karşı yürüttüğü mücadeleye ideolojik destek sağlayabilmek adına Bin Ladin’in şeytan gibi tasvir edildiği oyuncaklar yaptırmak için harekete geçmiş.

Washington Post’ta yer alan habere göre, CIA bu proje kapsamında 2006 yılında Çinli bir oyunca üreticisiyle anlaşmış. Şirket, CIA’e 3 tane Bin Ladin oyuncağı prototipi sunmuş.

“Devil Eyes” kod adlı proje kapsamında 3 adet Bin Ladin prototipi geliştirildiğini kabul eden CIA yetkilisi Ryan Trapani, projenin durdurulduğunu ve Bin Ladin oyuncaklarının hiçbir zaman üretilip dağıtıma sunulmadığını söyledi.

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