CIA Usame Bin Ladin'in oyuncağını yaptırmış

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), 2006’da eski El Kaide lideri Usame Bin Ladin’e karşı yürüttüğü mücadeleye ideolojik destek sağlayabilmek adına Bin Ladin’in şeytan gibi tasvir edildiği oyuncaklar yaptırmak için harekete geçmiş.

Washington Post’ta yer alan habere göre, CIA bu proje kapsamında 2006 yılında Çinli bir oyunca üreticisiyle anlaşmış. Şirket, CIA’e 3 tane Bin Ladin oyuncağı prototipi sunmuş.

“Devil Eyes” kod adlı proje kapsamında 3 adet Bin Ladin prototipi geliştirildiğini kabul eden CIA yetkilisi Ryan Trapani, projenin durdurulduğunu ve Bin Ladin oyuncaklarının hiçbir zaman üretilip dağıtıma sunulmadığını söyledi.