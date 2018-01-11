CIA, Ürdün Kralı ile aktris Cabot ilişkisinde 'çöpçatanlık' yapmış

JFK suikastine ilişkin kanıtların toplanması için çıkarılan yasa kapsamında ABD ulusal arşivine yüklenen 3 sayfalık Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) belgesine göre, 1959 yılında 24 yaşındaki Ürdün Kral Hüseyin'in Los Angeles'ta CIA'den kendisine 'bir kadın ayarlamasını' istediği, bunun üzerine de bir partiye davet edilen Hollywood aktristi Susan Cabot'a Kral Hüseyin ile 'birlikte olması' teklif edilmiş.

CIA'in 1959'da, Ürdün Kralı Hüseyin ile Yahudi aktris Susan Cabot'un ilişkisine aracılık ettiği ve bu ilişkiden doğan Timothy Scott Roman'ın 22 yaşına geldiğinde Cabot'u öldürdüğü öne sürüldü.

CNN'de yer alan habere göre Belgede CIA'nın Güvenlik Ofisi'nden, Kralın Los Angeles ve New York seyahatleri için gerekenin yapılması istenirken Kral'ın özellikle de Los Angeles seyahati sırasında bir kadının kendisine eşlik etmesini istediği ifade ediliyor. Belgede, Kral'ın 3 ile 7 Nisan 1959 arasındaki seyahatinde, Güvenlik Ofisinin güvenilir bir kaynak üzerinden Kral için bir kadın bulmasını talebinde bulunduğu belirtiliyor.

Belgeye göre, CIA bunu eski FBI çalışanı ve özel ajan Robert Maheu'nun aracılığıyla temin ediyor. İsmi belgede silinmiş ancak ABD medyasına göre Los Angeles’in önemli avukatlarından Howard Hughes üzerinden California'nın petrol krallarından Edwin Pauley'in evinde bir parti yapılıyor. Partiye davet edilen Hollywood aktrisi Cabot'a Kral Hüseyin ile "birlikte olması" teklif ediliyor ve Cabot bunu reddediyor. Kral Hüseyin, Cabot'u New York seyahatine de götürmek istiyor.



CIA tarafından Long Island'da bir ev tutuluyor, Kral ve Cabot bu evde birlikte vakit geçiriyor. Belge, Maheu ile ilgili ve Cabot'un 14 Nisan 1959'da CIA ofisine gelip Long Island'da Kral Hüseyin ile kaldıklarının medyaya sızdırılması ihtimali üzerine, bu sızdırma işinin Maheu tarafından yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna cevaben hazırlanıyor.

Maheu'nun güvenli olduğu belirtilen belgede konuya müdahil olan herkesin takip altında olduğu ve bunu sızdırdıklarına dair bir işaret olmadığı belirtiliyor.

Belgede, Kral Hüseyin'e "Yabancı Devlet Başkanı" olarak hitap edilirken Amerikan New York Times gazetesinin 28 Mart 1959 tarihli nüshasına atıfta bulunan Amerikan medyası, söz konusu tarihlerin Kral Hüseyin'in Los Angeles ve New York seyahatlerine denk geldiğini öne sürdü.

Amerikan medyası ayrıca LA Times gazetesinin de 9 Nisan 1959 tarihli nüshasına göre, Cabot'un Kral Hüseyin ile Los Angeles'ta bir partiye katıldığına yönelik haberlere atıfta bulundu. Amerikan medyasının iddiasına göre, hiç evlilik yapmamış olan Cabot'un tek oğlu Timothy Scott Roman, Kral Hüseyin ile ilişkisinden dünyaya geldi.

Timothy Scott Roman 22 yaşındayken 1989 Aralık'ta annesi Cabot'u jimnastik sopasıyla döverek öldürdü. İlk ifadesinde, evlerine Ninja kılıklı birinin girdiğini söyleyen Roman daha sonra annesini kendisinin öldürdüğünü kabul etti. Ancak psikolojisinin yerinde olmadığı ve annesini bilerek öldürmediği gerekçesiyle Roman beraat etti.