"CIA, Ukrayna özel harekat ve istihbarat mensuplarına ABD'de eğitim veriyor"

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) ABD'de Ukraynalı özel harekat ve istihbarat mensuplarına gizli bir program kapsamında özel eğitim verdiği iddia edildi.

Bu programdaki Ukraynalı askerlerin potansiyel bir Rus işgali durumunda kritik rol oynayabileceği ifade edildi.

Yahoo! News'a konuşan 5 eski ABD istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilisine göre bahsi geçen program 2015'te başlatıldı. Programa katılan Ukraynalılara ABD'nin güneyinde ismi paylaşılmayan bir tesiste eğitim verildiği bildirildi.

Habere göre CIA'in Kara Operasyonları Departmanı için çalışan paramiliterlerin yürüttüğü program, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Barack Obama döneminde başlatılmış ve daha sonra Donald Trump döneminde geliştirilmişti.

Kaynaklar, 2015 itibariyle CIA'ye bağlı bu paramiliterlerin Ukrayna'nın doğusunda cepheye gidip mevkidaşlarına orada da danışma desteği verdiğini belirtti.

ABD yetkilileri, CIA eğitim programının saldırı odaklı olmadığını belirtti. Mevcut bir istihbarat yetkilisi, programda çoğunlukla "istihbarat toplamaya" odaklanıldığını ifade etti.

Yahoo! News, programın isyan hazırlığı eğitimi vermeyi hedeflemediğini, ancak öğretilerinin bunun için de kullanılabileceğini aktardı.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.