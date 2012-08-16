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Yaşam

CIA Türkiye'yi 5 milyon fazla saydı

CIA’nın güncelleştirilen yeni tahmini verilerine göre, Türkiye’nin nüfusu 79 milyon 749 bin 461 kişiye ulaştı

16 Ağustos 2012 13:09

CIA, Türkiye nüfusunun 79.7 milyon olduğunu açıkladı. TÜİK’e göre sayı 74.7 milyon.
 
Türkiye'nin nüfusu 5 milyon fazla çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, CIA’nın güncelleştirilen yeni tahmini verilerine göre, Türkiye’nin nüfusu 79 milyon 749 bin 461 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen ay basına yansıyan verilerine göre, Türkiye’nin nüfusu 74 milyon 724 bin 269 kişi. CIA’nın güncelleştirilen rakamı ile TÜİK’in rakamı arasındaki fark 5 milyon 25 bin 192.

Türkiye nüfusuyla ilgili olarak açıklanan rakamlarda, CIA ile TÜİK arasında geçen yıl da yine benzer şekilde 5 milyon fark olduğuna dikkat çekilmişti.

Temmuz ayında basında yer alan haberlerde, TÜİK’in adrese dayalı nüfus sisteminin 2011 sonuçlarına göre, Türkiye’nin nüfusunun 1 milyon 281 kişi artarak 74 milyon 724 bin 269 kişiye çıktığı bildirilmişti.


Erdoğan'ı dinlemediler


Başbakan Erdoğan’ın genç nüfusun artması için ailelere sık sık yaptığı “3 çocuk yapın” çağrısı ise, CIA verilerine göre yerine getirilmedi. Türkiye’de kadın başına çocuk sayısı 2.13’te kaldı. CIA, Türkiye’nin nüfusunun yüzde 99.8’inin, çoğunluğu Sünni olmak üzere Müslüman olduğunu da bildirdi.

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