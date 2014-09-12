CIA, terör örgütünün profilini çıkardı



Bir süredir kendisine "İslam Devleti" adını veren terörist IŞİD örgütüyle ilgili raporun ayrıntıları, CIA sözcüsü Ryan Trapani tarafından açıklandı.

Raporda, "cihatçı teröristlerin sayısının 20 ilâ 31 bin 500 arasında oynadığı" belirtildi.

CIA, daha önceki tahminlerinde 10 bin rakamını veriyordu.

CIA sözcüsü Trapani, haziran ayı sonunda "hilafet" ilan eden terör örgütü saflarına yeni militanların katıldığını söyledi.

Militan sayısının artışında örgütün kontrolü altına yeni bölgelerin girmesi de etkili oldu.

ABD Başkanı Barack Obama önceki gün terör örgütüyle mücadele stratejisini açıklamış, örgütü Irak'tan sonra Suriye'de de vuracaklarını söylemişti.

Bu arada terör örgütünün Irak'taki mevzilerine düzenlenen hava saldırıları sayısının da artırıldığı bildirildi.