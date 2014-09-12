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Dünya
Deutsche Welle

CIA, terör örgütünün profilini çıkardı

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütüyle ilgili bir rapor yayınladı.

12 Eylül 2014 11:56


Bir süredir kendisine "İslam Devleti" adını veren terörist IŞİD örgütüyle ilgili raporun ayrıntıları, CIA sözcüsü Ryan Trapani tarafından açıklandı.

Raporda, "cihatçı teröristlerin sayısının 20 ilâ 31 bin 500 arasında oynadığı" belirtildi.

CIA, daha önceki tahminlerinde 10 bin rakamını veriyordu.

CIA sözcüsü Trapani, haziran ayı sonunda "hilafet" ilan eden terör örgütü saflarına yeni militanların katıldığını söyledi.

Militan sayısının artışında örgütün kontrolü altına yeni bölgelerin girmesi de etkili oldu.

ABD Başkanı Barack Obama önceki gün terör örgütüyle mücadele stratejisini açıklamış, örgütü Irak'tan sonra Suriye'de de vuracaklarını söylemişti.

Bu arada terör örgütünün Irak'taki mevzilerine düzenlenen hava saldırıları sayısının da artırıldığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Amerikan Merkezi Haberalma TeşkilatıIrakSuriyeDevleti34;IŞİDCIARyan TrapaniTrapaniBaşkanı Barack ObamaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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