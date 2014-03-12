'CIA Kongre üyelerinin bilgisayarlarına sızdı'

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Dianne Feinstein tarafından Kongre üyelerinin bilgisayarlarına izinsiz erişimde bulunmakla suçlandı.

Senato’da konuşan Feinstein, bu faaliyetin ‘hükümetin istihbarat kuruluşlarını denetlemesini öngören anayasa maddesini ihlal etmiş olabileceğini’ vurguladı. CIA’in tarafsızlık ve bağımsızlığını sorgulayan Feinstein, “Bunu hafife almıyorum” diyerek gizli servisin federal yasaları çiğnemiş olabileceğini dile getirdi.

Senato İstihbarat Komitesi’nin personeline ait bilgisayarlardaki 900’den fazla belgeyi gizlice silmekle suçlanan CIA’in, kötü muamele iddialarıyla ilgili bir belgeyi bilgisayarlardan kaldırmış olabileceği de belirtildi.

Senato İstihbarat Komitesi, CIA’in gözaltı ve sorgulama uygulamaları sırasında işkenceye başvurduğu ve hak ihlallerinde bulunduğu iddialarını araştırıyordu. Suçlamalar, önceki ABD Başkanı George W. Bush dönemindeki gözaltı ve sorgulama programlarıyla ilgiliydi. Komite de, CIA tarafından uygulanan istihbarat toplama yöntemleriyle ilgili olarak 6 bin sayfalık bir rapor hazırlamıştı. Feinstein, 6 milyon sayfa kaydı inceleyen İstihbarat Komitesi’nin, geçen yıl tamamladığı kapsamlı gözden geçirmede CIA’in bu programlarla ‘çok az istihbarat edindiği’ sonucuna vardığını açıklamıştı.

Soruşturma başlatıldı

Ancak iddialar üzerine CIA’in içinde bilgisayar korsanlığı iddiasının araştırılması için de soruşturma başlatıldı. Suçlamanın kamuoyu önünde açıkça yapılmasının kayda değer olduğuna da dikkat çekildi. Bir senatörün, özellikle de İstihbarat Komitesi’ndeki bir senatörün, Senato önünde bu suçlamaları dile getirmesinin çok olağandışı bir durum olduğunun altı çizildi.

CIA Başkanı reddetti

Senatör Feinstein, uygunsuz şekilde bilgisayarlarında arama yapılmasıyla ilgili olarak Teşkilat’tan özür ile itiraf talep etmesine ve konuya dair iki mektup yollamasına karşın yanıt alamadığını belirtse de CIA Başkanı John Brennan suçlamaları reddetti. Brennan, “Hiçbir şey gerçekten bu kadar uzak olamaz. Uygun makamlar meseleyi inceliyor ve gerçekler ortaya çıkacak” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Carney, iddiaların incelenmesi için Adalet Bakanlığı’na iletildiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Partili Senatör Lindsay Graham da, “Bu doğruysa, bazıları hapse girmeli. Yürütme CIA’e savaş açmalı” dedi.