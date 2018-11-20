CIA Kaşıkçı cinayeti hakkındaki raporunu bugün Trump'a sunacak

ABD istihbarat teşkilatı CIA, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili hazırladığı raporu bugün ABD Başkanı Donald Trump'a sunacak.

CIA tarafında hazırlanan raporda cinayetle ilgili bütün kanıtlar incelendikten sonra istihbarat teşkilatının vardığı sonuçlar yazacak.

Washington Post'ta yer alan habere göre raporda Kaşıkçı'nın öldürülme emrinin Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman tarafından verildiği yazıyor. Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda şu ana kadar cinayeti veliaht prense bağlayan bir kanıt görmediğini belirtmişti.

Kaşıkçı'nın ölüm anına dair ses kaydında geçen "patronuna haber ver" cümlesindeki patronun kim olduğu tartışma konusu olmuştu.