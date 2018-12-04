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Dünya

CIA Direktörü senatörleri Kaşıkçı konusunda bilgilendirecek

ABD Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı geçen hafta ABD Kongresi'nde, Yemen ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik brifing vermişti

04 Aralık 2018 04:34

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA)  Direktörü Gina Haspel'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudia Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi hakkında salı günü ABD Senatosunu bilgilendiriceği belirtildi.

Amerikan Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Haspel, salı sabahı senatörlere, CIA'in Kaşıkçı cinayeti hakkında elde ettiği bilgiler hakkında bilgi verecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis geçen hafta ABD Kongresinde, Yemen ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik brifing vermişti.

Brifingde, CIA Direktörü Haspel'in olmaması hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerden tepki çekmişti.

Washington Post gazeteci, CIA'in Cemal Kaşıkçı cinayetinin öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını iddia etmişti.

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