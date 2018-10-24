CIA Direktörü, Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinlemeyi talep etti

CIA Direktörü'nün Türkiye'de ne faaliyetler yürüttüğünden haberdar 4 kaynak, Reuters'e, Gina Haspel'in Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsoloğu'nda işkenceye uğraması ve öldürülmesine ait olduğu söylenen ses kaydını dinlemek istediğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Donald Trump'ın Ankara'nın Kaşıkçı hakkında elinde blundurduğu delilleri paylaşması talebi üzerine Türkiye'ye gönderilen Haspel, Türiye'de bulunan delilleri inceledi. Kaynaklar Haspel'in Suudi Arabistan'ı ziyaret etme gibi bir planı olmadığını da belirtti.

Batılı istihbarat yetkilileri, ABD'li ve müttefik istihbarat servislerinin Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın de facto kralı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın rolünü incelediğini, ama böyle bir inceleme için ellerinde çok az somut kanıt bulunduğunu belirtti.