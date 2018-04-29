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BBC Türkçe

CIA, Bin Ladin'in bilgisayarından çıkan 470 bin dosyayı yayımladı

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı, El Kaide liderinin 2011'de öldürüldüğü baskında ele geçirilen 470 bin dosyayı kamuoyu ile paylaştı. Yayımlanan dosyalar arasında Bin Ladin'in kişisel not defteri ile on binlerce yazılı belge, ses kaydı ve video da va

29 Nisan 2018 20:30

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in 2011'de Pakistan'da öldürüldüğü baskında ele geçirilen 470 bin dosyayı kamuoyu ile paylaştı.

Belgeler arasında Usame Bin Ladin'e ait el yazısıyla yazılmış bir not defteri, 18 bin yazılı belge, 79 bin ses kaydı ve fotoğraf, 10 bin video ve örgütün kullandığı yazılım programlarının listesi var.

CIA internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bu belgelerin "El Kaide ve IŞİD arasında bugünkü çatlakları; El Kaide ve müttefikleri arasında stratejik, öğretisel ve dinsel anlaşmazlıkları; Bin Ladin'in ölümü zamanında El Kaide'nin karşılaştığı zorlukları" gözler önüne serdiğini belirtti.

Açıklamada CIA Başkanı Mike Pompeo'nun, "El Kaide'nin paylaşılan mektuplarının, videolarının, ses kayıtlarının ve diğer materyallerin Amerikan halkına terör örgütünün planları ve çalışmaları konusunda daha fazla bilgi vereceği" ifadeleri yer aldı.

CIA, bazı içerikleri güvenlik kaygıları nedeniyle ya da pornografi içermeleri yüzünden yayımlamadığını da kaydetti.

Usame Bin Ladin'in bilgisayarı, 2011'de Pakistan'ın Abbottabad kentindeki evine ABD ordusunun düzenlediği baskın sırasında ele geçirilmişti.

Bin Ladin'in bilgisayarında bulunanlar arasında, kendisiyle ilgili belgeseller de yer alıyor.

Bilgisayarda Karınca Z, Arabalar, Üç Silahşörler gibi çizgi filmler ve YouTube'da viral olan bazı videoların da olduğu ortaya çıktı.

Yayımlanan videolar arasında Bin Ladin'in en sevdiği oğlu olduğu belirtilen Hamza'nın İran'da çekildiği izlenimini uyandıran düğün görüntüleri de var. Hamza'nın, El Kaide'nin gelecekteki lideri olabileceği belirtiliyordu.

Yeni yayımlanan belgeleri inceleyen Washington merkezli düşünce kuruluşu Demokrasilerin Savunulması Vakfı'na (FFD) göre, diğer üst düzey El Kaide yöneticileri de videoda görülebiliyor. Vakıf, 1981'de dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ı öldüren Halid İslambuli'nin abisi Muhammed Şevki İslambuli'nin de videoda yer aldığını belirtti.

El Kaide örgütü son yıllarda, Hamza Bin Ladin'in ABD'yi tehdit eden, Suudi hükümetinin devrilmesi çağrısı yapan ve Suriye'de cihatçı hareketi destekleyen ses kayıtlarını yayımlamıştı.

Yayımlanan son belgeler ayrıca Bin Ladin'in ölümüne kadar örgütün başında olduğunu ve dünyanın farklı yerlerindeki astlarıyla iletişimini sürdürdüğünü de gösteriyor.

CIA daha önce de 20 Mayıs 2015, 1 Mart 2016 ve 19 Ocak 2017'de Pakistan'ın Abbottabad kentinde Bin Ladin'in yakalandığı evde ele geçirilen belgeleri yayımlamıştı.

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