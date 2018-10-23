T24 LogoT24 Logo
Dünya

CIA Başkanı Kaşıkçı soruşturması için Türkiye yolunda

Nafiz Albayrak / New York, 23 Ekim (DHA) - ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşukçı cinayetini soruşturmak için Türkiye’ye hareket etti

23 Ekim 2018 11:01

Nafiz Albayrak / New York, 23 Ekim (DHA) - ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşukçı cinayetini soruşturmak için Türkiye’ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın \"Kaşıkçı cinayeti ile ilgili gerçekleri bütün çıplaklığıyla\" anlatacağı, ABD Başkanı Donald Trump’ın da, \"Suudi Arabistan\'ın açıklamalarını tatmin edici bulmadığı\" açıklamalarının ardından, CIA Başkanı Gina Haspel, Türkiye’ye gitmek için yola çıktı.
Haspel, gazeteci Kaşıkçı ile ilgili Suudi Arabistan\'ın açıklamalarının olayı örtbas etmeye yönelik olduğuna yönelik olup olmadığını, Türk yetkililerin elinde ses yada görüntü kaydı olup olmadığını ve Türk polisinin sahip olduğu bilgileri değerlendireceği, bunun için de Erdoğan\'ın Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarına yetişebilmek için Türkiye’ye gittiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz AlbayrakNew YorkEkim DHAABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA Başkanı Gina Haspel Suudi ArabistanınBaşkonsolosluğundaCemal KaşukçıTürkiyeyeCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanınABD Başkanı Donald TrumpınArabistanCIA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24