CIA Başkanı ile Hakan Fidan Suriye'yi masaya yatırdı

CIA Başkanı David Petraeus ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasındaki görüşmede Esed sonrası dönem ve Suriye'deki kimyasal silahlara ilişkin tüm ayrıntıların masaya yatırıldığı iddia edildi.

Akşam gazetesinden Mahmut Gürer'in edindiği bilgilere göre, Petraeus'un ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın ziyaretinde karara bağlanan 'İkili mekanizma toplantıları' kapsamında planlandı. İki istihbarat örgütünün bir numarası arasında gerçekleşen görüşmelerde ele alınan en önemli konu Suriye oldu. Bu kapsamda, Esed rejiminin devrilmesi sonrasında ortaya çıkacak olası tablo ve gelişmeler değerlendirildi.

İlk olarak, geçiş döneminde kurulacak hükümetin hangi isimlerden oluşabileceği ayrıntılarıyla ele alındı, olası isimler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Geçiş hükümeti sürecinde Baasçılar'la birlikte muhalif grupların ortaklaşa hareket edebileceği bir geçiş döneminin mümkün olabileceği konusunda fikir birliğinin bulunduğu kaydedildi.



'Ya Suriye parçalanırsa'



Görüşmede ele alınan bir diğer konu ise Suriye'nin iç savaş nedeniyle parçalanması senaryosu oldu.

Sızan bilgilere göre Petraeus, ABD hükümetinin görüşünü MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a anlattı, Washington'un El Kaide gibi radikallerin Esed sonrasında ülkenin parçalanmasına giden süreci hızlandıracağı, bu nedenle de Esed sonrası planlanırken dengelerin iyi hesaplanması gerektiği görüşünü tekrarladı.



Kimyasal silahlar nerede?



Edinilen bilgilere göre görüşmede, Baas rejiminin elinde bulunan kimyasal silahlar da gündemdeydi. Ankara'nın ABD'ye geçen ay Türkiye'ye gelen eski Suriyeli general Menaf Tlas'tan edindiği bilgileri aktardığı öğrenildi. Toplantıda Türk tarafının Özgür Suriye Ordusu'nun asker sayısı, silah ve mühimmat durumuyla devrime destek veren aşiretlere ilişkin bilgileri de CIA ile paylaştığı öğrenildi.