T24 LogoT24 Logo
Gündem

CIA Başkanı ile Hakan Fidan Suriye'yi masaya yatırdı

Petraeus ile Hakan Fidan arasındaki görüşmede, Esed rejiminin devrilmesi sonrasında ortaya çıkacak olası tablo ve gelişmeler değerlendirildi

05 Eylül 2012 11:40

CIA Başkanı David Petraeus ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasındaki görüşmede Esed sonrası dönem ve Suriye'deki kimyasal silahlara ilişkin tüm ayrıntıların masaya yatırıldığı iddia edildi.

Akşam gazetesinden Mahmut Gürer'in edindiği bilgilere göre, Petraeus'un ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın ziyaretinde karara bağlanan 'İkili mekanizma toplantıları' kapsamında planlandı. İki istihbarat örgütünün bir numarası arasında gerçekleşen görüşmelerde ele alınan en önemli konu Suriye oldu. Bu kapsamda, Esed rejiminin devrilmesi sonrasında ortaya çıkacak olası tablo ve gelişmeler değerlendirildi.

İlk olarak, geçiş döneminde kurulacak hükümetin hangi isimlerden oluşabileceği ayrıntılarıyla ele alındı, olası isimler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Geçiş hükümeti sürecinde Baasçılar'la birlikte muhalif grupların ortaklaşa hareket edebileceği bir geçiş döneminin mümkün olabileceği konusunda fikir birliğinin bulunduğu kaydedildi.


'Ya Suriye parçalanırsa'


Görüşmede ele alınan bir diğer konu ise Suriye'nin iç savaş nedeniyle parçalanması senaryosu oldu.

Sızan bilgilere göre Petraeus, ABD hükümetinin görüşünü MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a anlattı, Washington'un El Kaide gibi radikallerin Esed sonrasında ülkenin parçalanmasına giden süreci hızlandıracağı, bu nedenle de Esed sonrası planlanırken dengelerin iyi hesaplanması gerektiği görüşünü tekrarladı.


Kimyasal silahlar nerede?


Edinilen bilgilere göre görüşmede, Baas rejiminin elinde bulunan kimyasal silahlar da gündemdeydi. Ankara'nın ABD'ye geçen ay Türkiye'ye gelen eski Suriyeli general Menaf Tlas'tan edindiği bilgileri aktardığı öğrenildi. Toplantıda Türk tarafının Özgür Suriye Ordusu'nun asker sayısı, silah ve mühimmat durumuyla devrime destek veren aşiretlere ilişkin bilgileri de CIA ile paylaştığı öğrenildi.

ETİKETLER

hakan fidanmitciadavid petraeus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24