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Dünya

CIA ajanı gibi davranarak ünlü şirketleri dolandırdı, 7 yıl hapis cezası aldı!

29 Ekim 2020 18:13

ABD'de eski Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) görevlisi Garrison Courtney'in CIA ajanı gibi davranarak, çok sayıda şirketi 4,4 milyon dolar (36 milyon 624 bin TL) dolandırdığı belirtildi. Courtney çıkarıldığı mahkemede 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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