'CIA 2 ay önce Barcelona için uyardı'

Barcelona'nın en turistik noktalarından olan La Rambla'da 13 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırı öncesinde ABD istihbarat örgütü CIA'in İspanyol yetkililerle temasa geçtiği iddia ediliyor.

İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesinde saldırı ile ilgili yayınlanan haberde, ABD istihbarat örgütü CIA'in bir saldırı olasılığına karşı iki ay önce İspanyol yetkilileri uyardığı iddiası yer aldı.

CIA'in, La Rambla'yı hedef alınabilecek noktalar arasında gösterdiği de öne sürülüyor.

Gazete bu iddianın resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadığına da haberinde yer verdi.

İspanya'da "terör tehdidi" seviyesi Haziran 2015 yılında Tunus'ta gerçekleşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası en yüksek seviyenin bir altı olan 4'ncü seviyeye çıkarılmıştı.

Independent gazetesindeki haberde, 2004 yılında Madrid'de gerçekleşen ve 191 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılar sonrası 200 operasyonun gerçekleştiği ve 700 radikal islamcının tutuklandığı bilgisi yer aldı.

Saldırının gerçekleştiği La Rambla'da olay anında bulunan İngiliz vatandaşlarının tanıklıkları da gazetelerde yer buluyor.

Daily Telegraph gazetesine konuşan Isaac isminde bir görgü tanığı, "Kamyonetin 80 km/s hızla insanlara çarpıyordu. Sanki mısır tarlasında ilerler gibiydi" diye gördüklerini anlattı.

Sussex bölgesinden 22 yaşındaki Liam Searle ise olay sırasında kaykayıyla caddede ilerlediğini ve kulaklık taktığı için önce hiçbir şey duymadığını anlattı.

Searle, "Bir sesler duyup yanıma baktığımda kamyonet insanlara çarpıyordu ve en son orada çarparak durduğu" dedi.

İspanyol yetkililer saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında en az 18 farklı ülke vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

Bu ülkeler, Fransa, Almanya, İspanya, Arjantin, Venezuela, Belçika, Avustralya, Peru, Macaristan, Romanya, İrlanda, Yunanistan, Küba, Makedonya, Çin, İtalya ve Cezayir.