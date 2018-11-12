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Dünya

Churchill'in torunu Trump'ı eleştirdi: Zavallı ve kifayetsiz

"Yaşamını yitirenlere saygısını göstermek için hava durumuna karşı koyamadı"

12 Kasım 2018 01:17

Eski İngiltere Başbakanı ve Birleşik Krallık'ın I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'ye yönelik seferi sırasında Deniz Bakanı olarak görev yapan Winston Churchill'in torunu Nicholas Soames, ABD Başkanı Donald Trump'ı Amerikalı askerlerin Paris yakınlarındaki mezarlığını ziyaret etmeyi reddettiği için eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Soames, "Onlar düşmanları ile yüz yüze çarpışarak öldüler, zavallı kifayetsiz Trump ise yaşamını yitirenlere saygısını göstermek için hava durumuna karşı koyamadı" ifadelerini kullandı.

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