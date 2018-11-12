Churchill'in torunu Trump'ı eleştirdi: Zavallı ve kifayetsiz

Eski İngiltere Başbakanı ve Birleşik Krallık'ın I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'ye yönelik seferi sırasında Deniz Bakanı olarak görev yapan Winston Churchill'in torunu Nicholas Soames, ABD Başkanı Donald Trump'ı Amerikalı askerlerin Paris yakınlarındaki mezarlığını ziyaret etmeyi reddettiği için eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Soames, "Onlar düşmanları ile yüz yüze çarpışarak öldüler, zavallı kifayetsiz Trump ise yaşamını yitirenlere saygısını göstermek için hava durumuna karşı koyamadı" ifadelerini kullandı.