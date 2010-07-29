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Yaşam

Churchill'in takma dişi 15 bin sterline satıldı

Winston Churchill'in takma dişi, Londra'daki müzayedede 15 bin 200 sterline satıldı.

29 Temmuz 2010 03:00

T24 - İngiliz siyaset önderi Muhafazakar Parti Başkanı Winston Churchill'in İkinci Dünya Savaşında yaşamsal radyo konuşmalarında kullandığı takma dişi, Londra'daki müzayedede 15 bin 200 sterline (36.1 bin TL) satıldı.

Hunterian Müzesi'nin Churchill hatıratıyla ilgili bilgi dairesinin müdürü Jane Hughes'un verdiği bilgiye göre, Churchill'e (1874-1965) takma dişi yapan Derek Cudlipp'in oğlu, peltek sesi önlemek için bu takma dişin Churchill'e verildiğini anlattı.

Churchill, takma dişlerin kullanılması hususunda Cudlipp'e sık sık danışıyordu. Dört takım takma dişi olan Churchill defnedilirken, bir takım kabirde kaldı.

Hughes, "(Çanakkale Savaşlarının Donanma Bakanı) Churchill, S harflerinin telaffuzunda hep peltekti" diye hatırlattı.


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