Churchill'in takma dişi 15 bin sterline satıldı

T24

Hunterian Müzesi'nin Churchill hatıratıyla ilgili bilgi dairesinin müdürü Jane Hughes'un verdiği bilgiye göre, Churchill'e (1874-1965) takma dişi yapan Derek Cudlipp'in oğlu, peltek sesi önlemek için bu takma dişin Churchill'e verildiğini anlattı.Churchill, takma dişlerin kullanılması hususunda Cudlipp'e sık sık danışıyordu. Dört takım takma dişi olan Churchill defnedilirken, bir takım kabirde kaldı.Hughes, "(Çanakkale Savaşlarının Donanma Bakanı) Churchill, S harflerinin telaffuzunda hep peltekti" diye hatırlattı.