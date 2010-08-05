-CHURCHİLL, UFO'YU "DİNE İNANCIN KAYBOLACAĞI ENDİŞESİYLE" GİZLEMİŞ ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - İngiltere'nin eski başbakanı Winston Churchill'in ikinci dünya savaşı sırasında bir savaş uçağıyla UFO arasındaki karşılaşmayı, panik yaratmamak ve dine inancın kaybolması korkusuyla gizlenmesi talimatı verdiği bildirildi. Daily Telegraph'taki habere göre, Milli Arşiv'in UFO'larla ilgili gizliliği kaldırıldıktan sonra yayınlanan yeni dosyalarına göre, Churchill İngiltere'nin doğu sahili açıklarındaki bu "tuhaf" olayın en az yarım yüzyıl gizlenmesini istedi. Churchill'in UFO karşılaşmasını gizlediği ithamının, o dönemde konu tartışılırken kulak misafiri olan, eski başbakanın Kraliyet Hava Kuvvetleri subayı olan korumalarından birinin torunu tarafından yapıldığı belirtildi. Bu kişi, 1999'da Savunma Bakanlığına bir yazı yazarak dedesinin olayı ayrıntılarıyla ailesine anlattığını bildirdi. Korumanın fizikçi torunun mektuplarına göre, bir keşif uçağı işgal altındaki Avrupa'da görevden dönerken, İngiliz sahilinde uçağı gölgeleyen bir UFO gördü. Mürettebat UFO'nun fotoğraflarını çekti. Bu olay yetkililer arasında tartışılırken, Churchill halk arasında panik yaratabileceği ve Kilise'ye inancı sarsabileceği endişesiyle olayın en az 50 sene gizli tutulmasını istedi. Koruma, olayı kızına 9 yaşındayken, olayın detaylarını da karısına ölüm döşeğinde 1973'te anlattı. Kızı da yıllar sonra hikayeyi oğluna aktardı. Astronomi alanında da çalışan torun, dedesinin bu uçan nesnenin yabancı bir ülke tarafından denemesi yapılan gizli bir teknoloji olduğuna inandığını söyledi.