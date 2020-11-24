Churchill'in torunu Crown dizisinin son sezonuna ateş püskürdü: Kraliyet ailesini adice yorumlamış

Britanya'nın eski Başbakanı Winston Churchill'in torunu Sir Nicholas Soames, Netflix'te yayınlanan Crown dizisine ateş püskürdü. Soames, diziyi Kraliyet ailesini "adi bir şekilde yorumlamakla" suçladı.

Birleşik Krallık Kraliyet ailesini konu alan Crown dizisinin 4. sezonu pek çok ismin tepkisini çekti. Tepki gösterenler arasında eski başbakan Winston Churchill'in torunu da katıldı. Sir Nicholas Soames, Twitter'dan şunları yazdı:

"Crown'un bir bölümünü izledim. Bilinçli yalan bilgiler, yalanlar ve kötü niyetten dehşet duydum. Kraliyet Ailesi'ni adice yorumlamanın amaçlandığı belli. Şok edici çöplük"

Prenses Diana'nın hikâyesinin de anlatıldığı 4. sezon, Britanya'da pek çok kişi tarafından kurguda eklenen detaylar nedeniyle tepki çekmişti.