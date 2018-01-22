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Spor

Chung, Djokovic'i mağlup ederek Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükselen ilk Güney Koreli oldu

Güney Koreli raket, bir önceki turda Alexander Zverev'i eleyerek bir süprize daha imza atmıştı

22 Ocak 2018 18:11

Avustralya Açık tek erkekler dördüncü tur maçında 14 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 7-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden Hyeon Chung, sezonun ilk Grand Slam'inde adını çeyrek finale yazdıran son isim oldu.

Melbourne'de altı şampiyonluğu bulunan Djokovic'e winner sayısında üstünlük kuran (47-36) dünya 58 numarası Chung, aynı zamanda Sırp rakibine göre daha az basit hata yaptığı (36-47) mücadeleyi 3 saat 21 dakika sonunda noktalamayı başardı.

Bir önceki turda 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev’i mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken ve Avustralya Açık tarihinde dördüncü tur gören ilk Güney Koreli erkek tenisçi olan Chung, kariyer patlaması yaptığı bu turnuvada Djokovic'i de mağlup ederek unutulmaz bir galibiyet elde etti.

21 yaşındaki tenisçi çeyrek finalde dünya 97 numarası Tennys Sandgren ile karşılaşacak. Kariyerinde ilk kez ana tablosunda mücadele ettiği Avustralya Açık'ta performansıyla dikkat çeken ABD'li tenisçi, son olarak 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 6-2, 4-6, 7-6, 6-7 ve 6-3'lük setlerle yenerek çeyrek final biletini kaptı.(Eurosport)

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