Chuck Palahniuk’un 'Gösteri Peygamberi' kitabı dizi oluyor

Fight Club ve Choke gibi romanları sinemaya uyarlanan ABD'li yazar Chuck Palahniuk’un 1999 yılında yayınlanan Survivor (Gösteri Peygamberi) isimli romanı dizi olarak uyarlanacak. Survivor‘ın uyarlama senaryosu, Fight Club‘ın da uyarlamasını yapan Jim Uhls tarafından yazılacak.

Türkiye’de Ayrıntı Yayıncılık tarafından Funda Uncu’nun çevirisiyle yayınlanan kitap, medya ve popüler kültüre dair Palahniuk’un kendine has bir aşağılama. Yeni bir binyılın başlangıcında toplumun içinde olduğu korkutucu ve hastalıklı durumu gözler önüne seren Survivor‘ın televizyon uyarlamasının yolda olduğu haberini Palahniuk reddit’te verdi.

Bantmag'in haberine göre, şu an için söyleyebileceği tek şeyin kitabın televizyon uyarlaması için çalışmaların başladığı ve Jim Uhls’un dizinin senaryosunu yazacağı olduğunu belirten Palahniuk, okuyucularını şimdiden büyük bir heyecanla baş başa bıraktı. Henüz kitabın ana karakteri Tender Branson’ı kimin canlandıracağı, diziyi kimin çekeceği ve hangi kanalın yayınlayacağı bilinmiyor.