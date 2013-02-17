Chuck Palahniuk'dan 3 yeni kitap

Chuck Palahniuk, üç yeni kitabını tamamladığını açıkladı

Palahniuk’un resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, yazarın her yıl bir kitap yayımlayacağı açıklandı.

Bu yıl ekim ayında raflardaki yerini alması beklenen Doomed, 2012 tarihli Damned’in devamı niteliğinde olacak.

Son kitapta hayatını kaybeden Madison, yeni romanda hayalet olarak yeryüzüne geri dönecek.

Palahniuk, bu romanda dünyanın da sona ereceğini açıkladı.

2014’te basılacak Beatiful You, tüm dünyada epey ses getiren Grinin Elli Tonu serisisinin parodisi niteliğinde olacak.

2015’te ise, Palahniuk’un kısa hikâyelerinden derlenen Make Something Up adlı kitap yayımlanacak.

Chuck Palahniuk kimdir?

Chuck Palahniuk 21 Şubat 1962'de Washington'da doğdu. Asıl adı Charles Michael Palahniuk'tur.

Palahniuk Washington eyaletinin doğusundaki bir çiftlikte büyüdü. Bir süre Eyalet Üniversitesi'ne devam ettikten sonra Oregon Üniversitesi'ne geçti ve öğrenimini orada tamamladı.

Otuzlu yaşlarına kadar herhangi bir edebi metin yazmayan, sanıldığını tam aksine, ilk romanı olan Invisible Monsters (Görünmez Canavarlar)'dır. Bu romanı yayıncılar tarafından içeriği nedeniyle kabul görmemiştir ancak Palahniuk yayıncılara olan bu öfkesi nedeniyle içeriği çok daha "yok edici" olan Dövüş Kulübü'nü yazmıştır ve bu romanı yayıncılar tarafından zevkle kitaplaştırılmıştır.

Palahniuk, üniversite yıllarından sonra üç yıl boyunca Freightliner adlı bir şirkette montaj hattında, ardından tamirci olarak çalıştı. İlk yazdığı metinler taşıt modifikasyon prosedürleri ve kamyonların onarımı üzerinedir.

Dövüş Kulübü'nün ortaya çıkmasında büyük etkisi bulunan bir olayıda bu yıllarda yaşar. Arkadaşlarıyla birlikte tatildedir. Bitişikteki kamp yerinde müzik rahatsız edici derecede açılır ve bu nedenle başlayan tartışma yerini kavgaya bırakır. Bu olayda yaralanan Chuck tatilden döndüğünde iş yerinde kimse tarafından ilgi görmez çünkü kimse korkunç derecedeki yüzü hakkında bir şey sormaya, yorum yapmaya cesaret edemez. Bunun üzerine Chuck, eğer insanın yeterince kötü görünürse dilediği gibi hareket edebileceğini keşfeder. Bu olayın ardından devam ettiği bir edebiyat grubu bünyesinde yaptıkları çeşitli gösteri ve eylemler "Kargaşa Projesi"ni esinler. Kısa bir süre sonra aynı isimle bir kısa öykü yayımlar ve bu öykü, üç ay içinde Fight Club (Dövüş Kulübü) romanına dönüşür.

Romanlarındaki tavır isyan gibi görünse de, aslında varoluşumuza özlem duymamıza neden olur. Yarattığımız değer yargıları, para, şöhret, saygınlık, güzellik gibi tüm önemli şeylerin anlamsız yalanlar olduğunu söyler.

Kitapları

Ölüm Pornosu (Snuff)

Dövüş Kulübü (Fight Club)

Gösteri Peygamberi (Survivor)

Görünmez Canavarlar (Invisible Monsters)

Tıkanma (Choke)

Ninni (Lullaby)

Kaçaklar ve Mülteciler (Fugitives & Refugees)

Günce (Diary)

Tekinsiz (Haunted)

Stranger Than Fiction

Çarpışma Partisi (Rant)

Pigme (Pygmy)

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