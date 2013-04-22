Chuck Hagel: İsrail'e özel silah satış anlaşmasında sona gelindi

Ortadoğu ülkelerini kapsayan ziyareti çerçevesinde geldiği İsrail'de temaslarını sürdüren Chuck Hagel, İsrail Savunma Bakanı Moshe Yalon ile Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hagel, ABD'nin hiçbir ülkeye tanımadığı imkanı İsrail'e sunduğunu belirterek, "ABD'nin, İsrail'e hava üstünlüğü sağlayacak özel silah satışında sona gelindi" dedi.

Hagel söz konusu yeni askeri anlaşmanın amacını "İsrail'in hava üstünlünü kesin kılmak" olarak açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yalon ise silah satışının ABD yönetiminin İsrail'i destekleme konusundaki kararlılığının göstergesi olarak yorumladı.

Bir gazetecinin "İsrail'e, İran'a yönelik askeri müdahale konusunda neyi tavsiye edersiniz?" şeklindeki sorusuna Hagel, "İsrail egemen bir ülkedir. Her egemen ülkenin kendini savunma hakkı vardır. İran konusunda askeri seçenek her zaman masada duruyor" cevabını verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yalon ise Suriye konusundaki bir soru üzerine "Kırmızı çizgi henüz geçilmedi. Kimyasal silahlar daha haydutların eline geçmedi" ifadelerini kullandı.

Chuck Hagel basın toplantısı sonrası Tel Aviv'den Kudüs'e hareket etti. Hagel'in akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile bir araya gelmesi bekleniyor. Boeing V-22 taşıma helikopterleri, KC-135 havada yakıt ikmal uçağı, savaş uçakları için ileri radar sistemleri ve antiradyasyon füzelerini içeren askeri anlaşmanın 10 milyar dolar değerinde olduğu belirtiliyor.