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Kültür-Sanat

Chuck Berry İstanbul’da

''Rock and Roll'un yaratıcısı ve yaşayan en büyük efsanesi'' olarak tanınan Chuck Berry, 15 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek.

21 Temmuz 2008 03:00

Rock and Roll'un en önemli elementlerini bir araya toplayarak dünyanın önde gelen müzik akımı ve yaşam biçimi olmasını sağlayan 82 yaşındaki Chuck Berry, Parkorman'da sahne alacak.

Rolling Stone Dergisince açıklanan "Tüm Zamanların En iyi 500 şarkısı" listesine 6 parça birden armağan eden 1926 doğumlu müzik efsanesi, 1985 yılında Grammy tarafından "Yaşam Boyu Başarı" ödülüne layık görüldü.

Chuck Berry, konserde "Johnny B. Goode", "Maybellene", "Roll Over Beethoven", "Rock And Roll Music", "Sweet Little Sixteen" ve "Brown Eyed Handsome Man" gibi birçok hit parçasını seslendirecek.

Konser biletleri 46-125 YTL arasında değişen fiyatlarla Biletix aracılığıyla satışa sunuldu.

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