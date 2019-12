-CHRYSLER VE VOLKSWAGEN YÜZBİNLERCE ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR WASHINGTON (A.A) - 16.12.2010 - Otomotiv şirketleri Chrysler ve Volkswagen, potansiyel hava yastığı ve yakıt sızıntısı problemi nedeniyle yüzbinlerce aracı geri çağırıyor. ABD'li otomotiv şirketi Chrysler, hava yastığının kazara açılma potansiyeli yüzünden 367 binden fazla 2008 model Chrysler Town, Country ve Dodge Grand minivanları geri çağıracağını açıkladı. Açıklamada, klimanın ve radyatörün yanına sızan suyun hava yastığının uyarı lambasının bozulmasına ve hava yastığının kazara açılmasına yol açabileceğine dikkat çekildi. Chrysler sözcüsü Vince Muniga, hava yastığının kazara açılmasıyla ilgili olarak 30 kadar şikayet geldiğini ve Şubat 2008'den bu yana 5 yaralanmanın rapor edildiğini belirtti. Alman otomotiv şirketi Volkswagen de, ABD'de 228 binden fazla 2007-2009 model Golf, Jetta, Jetta Sportwagen, Rabit ile 2006-2010 model New Beetle'ın geri çağrılacağını açıkladı. Açıklamada, New Beetle dışında çağrılan araçlarda bulunan cam yıkama sıvısı haznesindeki küçük plastik tıkacın motor kapağı altındaki yakıt iletim borusuna sürtünebileceği, bunun da yakıt sızıntısına ve yangın çıkmasına yol açabileceğine işaret edildi. New Beetle araçlarda da hidrolik direksiyonunun hidrolik hortumundaki kelepçenin yanlış yere yerleştirilmiş olabileceği, kelepçenin motor kapağı altındaki yakıt iletim borusuna sürtünerek yakıt sızıntısına ve sonuçta yangına sebebiyet verebileceği ifade edildi. Wolkswagen sözcüsü Kerry Christopher, bu sorunlarla ilgili şimdiye kadar herhangi bir yangın, kaza ya da yaralanmanın rapor edilmediğini söyledi. Chrysler'ın geri çağırmasının gelecek yıl şubat ayında, Volkswagen'in ise gelecek yıl ocak ayı sonunda başlayacağı bildirildi.