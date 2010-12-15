-CHRYSLER 76 BİN PİKABI GERİ ÇAĞIRIYOR WASHINGTON (A.A) - 15.12.2010 - ABD'li otomobil üreticisi Chrysler, hidrolik direksiyon sistemindeki sorunu gidermek için 76 bin Dodge Ram pikabı geri çağırıyor. Geri çağırmalardan, 2009 mart ayı ile 2010 ekim ayları arasında üretilen 2010-2011 model araçların etkileneceği belirtildi. Şirket, açıklamasında, hidrolik direksiyon sistemindeki sorun nedeniyle sürücüler fren pedalına basınca, pedalın yavaş geri geldiği belirtildi. Chrysler Sözcüsü Vince Muniga, sorunla alakalı herhangi bir kaza ve yaralanma rapor edilmediğini, sorunun ilk kez bayiler tarafından fark edildiğini söyledi.