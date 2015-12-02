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Bilim / Teknoloji

Chrome’un güncellemesinde yeni neler var?

Masaüstü uyarı merkezi kaldırıldı

02 Aralık 2015 13:52

Google, web tarayıcısı Chrome'un 47. sürümünü yayınladı. Yeni sürüm, Windows, Mac ve Linux'a yeni çoklu görev işlevleri, masaüstü uyarılarının otomatik olarak silme işlevini getiriyor ve bir dizi güvenlik geliştirmesi sunuyor.

Chrome 47 ile birlikte Google, masaüstü uyarı merkezini web tarayıcısından kaldırıyor. Firma, işlevi kaldırmaya yönelik planlarını bizlerle geçen ay paylaşmıştı, bu yüzden herhangi bir sürpriz söz konusu değil.

Chrome'un uyarı merkezi ilk olarak 2013'te ortaya çıkmıştı. İşlev, Chrome kapalıyken bile çalışıyor, böylece kullanıcılara uyarılarını takip etme olanağı sunuyordu. Ancak işlev, çoğu kullanıcıyı rahatsız etti ve bu yüzden kullanıcılar tarafından devre dışı bırakıldı. 

Uyarı merkezinin kaldırılmış olması, Chrome'un uyarıları bir kenara bıraktığı anlamına gelmiyor. Google, bunun yerine web tabanlı "push" uyarılarına geçiş yapıyor. Web geliştiricilerinin kullanabildiği bu uyarılar, Android cihazlarda normal uygulamaların uyarılarından farksız görünüyorlar.

Yeni güncellemeyle birlikte geliştiriciler, bu uyarılar için bir süre belirleyebiliyorlar. Böylece süresi dolan uyarılar, otomatik olarak siliniyor. Chrome 47'de bir dizi hata onarımı da bulunuyor. Masaüstü Chrome için sunulan güncellemenin yakında Android'e de gelmesi bekleniyor.

Web tarayıcınızın güncel olup olmadığını sağ üstteki menü düğmesine, ardından Yardım ve Hakkında seçeneğine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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