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Yaşam

Chrome'da cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Bu virüs bilgisayarınızdaki tüm verileri çalabilir

Karo isimli zararlı cinsel içerikli sitelerden bulaşan virüsten kurtulmak için fidye ödemeniz gerekebilir

25 Temmuz 2017 21:54

Karo isimli zararlı cinsel içerikli sitelerden bulaşan virüs, önce bilgisayara giriyor ardından kullanıcıların fotoğraflarını ve kişisel bilgilerini çalıyor. Kullanıcıların dosyalarını şifreleyen ve hiçbir şekilde kullanıcıların açamadığı içeriklere ulaşabilmeniz için ise fidyeyi ödemeniz gerekiyor.

Dosyalarınıza ulaşmanız karşılığında sizden istenen para ise 500 doları buluyor. Bu yapılmadığında fotoğraflarınızın porno sitelerine yükleneceğine dair tehdit ediliyorsunuz. Bu tip tehditlerle boğuşmamak için uzmanlar güvenilir olmayan sitelerden uzak durulması uyarısında bulunuyor.

İşte kullanıcıların ekranında beliren o mesaj...

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