Chrome, yeni hayata geçirdiği uygulamasını kaldırmak zorunda kaldı!

Web'de gezinirken içeriği bulmanızı engelleyen veya buna kalkışan reklamları ortadan kaldırmaya çalışan Google, Chrome'un son güncellemeleri bu kapsamda otomatik çalan sesleri kapattı. Ancak işlevin bazı yan etkileri de ortaya çıktı.

Bazı kullanıcılara göre Chrome 66 güncellemesi, sese dayanan sayısız web projesini ve oyunu olumsuz etkiledi. Google bundan dolayı yeni otomatik yürütme ilkesini geçici olarak kaldırmak zorunda kaldı.

Google ürün müdürü John Pallett, geliştiricilere yönelik bir gönderide şunları söyledi:

"Bunu Web Audio API'sını kullanan geliştiricilere kodlarını güncellemeleri için daha fazla zaman tanımak için yapıyoruz. Buradaki takım, kullanıcılar ve geliştiriciler için daha iyi bir deneyim sunmak üzere sıkı biçimde çalışıyor. Ancak bu defasında Web Audio API'ı kullanan geliştiricilere getirdiğimiz yeni otomatik yürütme ilkesinin etkilerini iyi bir biçimde görüşememişiz."

Chrome'un yeni otomatik ses kapatma işlevini beğenen kitle içerisindeyseniz, merak etmeyin. Google'ın otomatik oynatma ilkeleri, Chrome 70'teki Web Audio API için tekrar geçerli hale gelecek. Bu sürümün Ekim 2018'de çıkması bekleniyor.