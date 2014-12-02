Chrome neden yavaşladı?

Chrome kullanan bazı kullanıcılar, tarayıcının hızlanmak yerine yavaşladığından şikâyetçi... Siz de Chrome'da son günlerde yavaşlık hissediyorsanız yalnız değilsiniz!

Chrome forumlarında yer alan, "Chrome tamamen kullanılmaz oldu" başlıklı bir konu, sorun Eylül ayında ilk kez gündeme getirildiğinden bu yana 375 gönderiyi geçti. Sorun yaşayan kullanıcıların çoğunun Windows kullandığı gözleniyor.

Google'ın web tarayıcısı gibi çok yaygın kullanılan bir yazılımda, küçük bir kitleyi etkileyen bir sorunda bile çıkan ses, pek küçük olmayabiliyor. Ancak Chrome'un normal çalıştığı zamanlarda bile bolca bellek kullandığı bir gerçek. Bazı kullanıcılar ise tarayıcının yavaşladığını, kilitlendiğini veya bazı zamanlarda tepki vermediğini söylüyorlar.

Sorunun kaynağı ise görünüşe bakılırsa duruma göre değişiyor. Eklentilerden Chrome'un GPU hızlandırmasını kullanma yöntemine ve NaCl (Native Client) bileşeninin yol açtığı sorunlara, kullanıcılara göre sorunun çeşitli kaynakları var. Elbette zararlıların da kötü performanstan şikayet eden kullanıcıların sorununun kaynağı olma ihtimali var.

Bunun yanında Google'ın kendi içerisinde Windows'u çok fazla kullanmadığı da biliniyor. 2010'da Google'ın güvenlik nedeniyle şirket içinde Windows kullanımını yasakladığı söylenmişti.

Chrome'u kaldırıp bir kez daha kurun

Chrome'u yavaşlayanların izlediği bir diğer yol da tarayıcıyı bilgisayarlarından kaldırıp tekrar kurmak... Bu şekilde tarayıcının ilk günkü gibi daha stabil çalıştığını söyleyen kullanıcıların sayısı azımsanacak gibi değil.