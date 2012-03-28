Chrome kullananlar dikkat!

Güvenlik firması Kaspersky, Chrome Web Store'da gezinen bir takım zararlı eklentiler keşfetti. Kendisini bir Facebook uygulaması veya Flash Player gibi gösteren zararlılar, Chrome'un eklenti mağazası Chrome Web Store'da yer alıyor.

Zararlı, çalıştığında bir Flash Player yükleyicisi gibi görünüyor ancak bunun yerine bilgisayarınıza bir trojan indiriyor. İndirilen bu trojan, Facebook profilinize arkadaşlarınızın aynı zararlıyı indirmesi için çekici yazılar gönderiyor ve bazı sayfaları otomatik olarak "beğeniyor". Otomatik beğenme, dolandırıcıların para kazanmasına yardımcı oluyor.

Kaspersky, benzer saldırıların birkaç haftadır internette dolaştığına, ancak genellikle Brezilya ve Portekizce konuşan diğer ülkeleri hedef aldığına vurgu yapıyor. Google, zararlıları web mağazasından mümkün olduğu kadar çabuk bir biçimde kaldırmaya çalışırken, araştırmacı Fabio Assolini "bir Chrome eklentisi yüklerken iki kez düşünün" diyor.