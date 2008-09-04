Chrome ilk 24 saatinde pazarı altüst etti

Google'ın büyük bir sürpriz yaparak Salı gecesi, Türkiye saatiyle 22.00'de indirilmeye sunduğu beta tarayıcısı Chrome, ilk 24 saatinin ardından tarayıcı pazarının yüzde 1'ini eline geçirmeyi başardı.
NetApplications'ın yaptığı araştırmaya göre Chrome, yayınlanmasından 2 saat sonra yüzde 0,5'lik, 9 saat sonra ise yüzde 1'lik pazar payına ulaştı. Yayın saatinin ardından 13 saat geçtiğinde ise, Chrome'un pazar payı yüzde 1,48'e kadar çıktı.
Daha sonra bu oran doğal olarak biraz düştü ve ilk 24 saatin ardından yüzde 1 sevisinde sabitlendi. Böylece Chrome, beta sürüm olmasına ve Google'ın ilk tarayıcısı denemesi olarak karşımıza çıkmasına rağmen, sadece 24 saat içinde pazarın yüzde 1'ini ele geçirerek büyük bir başarıya imza attı. Google Chrome'u indirmek için tıklayın.IE 8 Beta ne yapıyor?
Küçük bir karşılaştırma için biraz da Internet Explorer 8'in 27 Ağustos'ta yayınlanan 2. Betasının elde ettiği pazar payına göz atmakta yarar var. IE8 Beta 2, ilk 24 saatinin ardından yüzde 0,09'luk bir pay elde etmişti. Beta 2'nin şu saat itibarıyla pazar payı ise yüzde 0,22.İlgili haberler:Google tarayıcı pazarında