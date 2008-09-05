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Bilim / Teknoloji

Chrome ceplere de girecek

Google bir açıklama yaparak Chrome'un Android için mobil versiyonunun çıkacağını duyurdu.

05 Eylül 2008 03:00

Google bir açıklama yaparak Chrome'un Android için mobil versiyonunun çıkacağını duyurdu.

Google'un kurucu ortağı Sergey Brin, yeni açık kaynaklı tarayıcıları Chrome'u, yeni açık kaynaklı mobil işletim sistemleri Android'e uygun mobil bir sürümünü çıkaracaklarını açıkladı.
Brin, 1.0 sürümlerinin çıkışı yaklaşan her iki yazılım projesinin birlikte çalışmaya ağırlık vereceğini ve mobil Chrome'un, yerleşik sürümün işleyiş prensiplerinden pek çoğuna sahip olacağını açıkladı.

Ayrıca, mobil sürüm ile bilgisayar sürümünü ayırdetmek için, cep telefonu Chrome'u farklı bir isme sahip olacak.

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